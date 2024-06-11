Боррель признал разногласия в ЕС в мнениях насчет России

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Не всякий участник Европейского союза рассматривает Россию в качестве «экзистенциальной угрозы». Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
«Не все считают, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу. Некоторые утверждают, что она не является для них угрозой», — подчеркнул Боррель, присутствуя на ежегодной аналитической конференции по безопасности в Брюсселе.Также глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что союз постепенно превращается из экономического объединения в блок, основанный на безопасности.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое несогласие с идеей возвращения всеобщего военного призыва в странах Европейского союза, назвав ее безумной.
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