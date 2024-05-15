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Российским СМИ запретили доступ в Евросоюз

Послы ЕС согласовали запрет доступа к ЕС к трём российским СМИ
15 мая 2024, 17:47
Фото: iStock/Mihrzn

Фото: iStock/Mihrzn

Нескольким российским СМИ запретили доступ на территории Европейского союза. Соответствующий запрет согласовали послы Евросоюза.
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, под запрет попали РИА Новости, «Известия», «Российская газета», а также чешский портал Voice of Europe, который обвиняют в распространении пророссийской информации.

Отмечается, что после согласования запрета депутатами, мера должна быть утверждена министрами иностранных дел стран Евросоюза.



Ранее сообщалось, что США ввели запрет на импорт урана из России. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Это приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.

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Стало известно, кто возглавил Московский и Ленинградский военные округа
Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а Московский – Кузовлев
15 мая 2024, 17:14

Фото: iStock/zim286

Ленинградский военный округ возглавил герой России генерал-полковник Александр Лапин, а Московский – генерал-полковник Сергей Кузолев. Об этом сообщается в списке участников встречи с президентом России Владимиром Путиным, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Лапин занимал пост первого заместителя начальника сухопутных войск, а Кузолев возглавлял Южный военный округ.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому заместитель министра обороны генерал-полковник Адексей Кузьменков вновь занял пост заместителя директора Росгвардии.

Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе
15 мая 2024, 17:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
О том, за что Фицо пытались убить, почему его называют пророссийским политиком и как он влияет на спецоперацию на Украине, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в Чехословакии (с 1993 года Словацкая Республика). В 1986 году окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. С 2000 года Фицо — член Словацкой ассоциации юристов.

Роберт Фицо премьер-министр Словакии


После победы Н-СД на парламентских выборах летом 2006 года Роберт Фицо создал правительственную коалицию.

Через шесть лет Роберт Фицо вновь стал премьер-министром. Политик впервые в истории независимой Словакии сформировал однопартийное правительство. Зимой 2013 года Н-СД выдвинула Фицо своим официальным кандидатом на должность президента Словакии. Примечательно, что при власти Роберта Фицо экономика в стране была стабильной.

Отношение Фицо к Украине


Весной прошлого года, являясь лидером парламентской оппозиции, Фицо неоднократно отмечал, что хочет прекратить поставки оружия Украине. Спустя несколько месяцев благодаря Роберту Фицо правительство страны заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи киевскому режиму на 40,3 миллиона евро.

Фицо также был против вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Премьер-министр Словакии утверждал, что принимать Украину в состав блока — это абсолютно глупое и бессмысленное политическое решение.

По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет, ведь это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.


Фицо пророссийский политик


Отношение Роберта Фицо к антироссийским санкциям является отрицательным. Премьер Словакии не поддерживает санкционное давление со стороны Запада на Россию. Фицо считает, что антироссийские санкции негативно влияют на жителей Словакии.

Фицо многократно заявлял, что отвергает представление, что России якобы не существует. По словам политика, Словакия заинтересована в хороших отношениях с РФ.

Участие Фицо в скандалах


В мае 2022 года года парламент Словакии проголосовал против лишения депутатской неприкосновенности Роберта Фицо. Прокуратура республики выдвигала обвинение против Фицо за создание организованной преступной группы.

В это же время Фицо отказался присутствовать на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского перед парламентариями с помощью телемоста, обвинив его в том, что он регулярно обманывает не только Украину, но и все мировое сообщество.

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии


15 мая 2024 года в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен.

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#пистолет
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Путин сообщил об изменениях в Генштабе
Путин: изменения в Генштабе России не планируются
15 мая 2024, 17:04

Фото: сайт Кремля

В Генштабе ВС РФ не планируется никаких изменений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов.
Глава государства подчеркнул, что в России сложился блок боевой работы, который работает ритмично и действует успешно, поэтому никаких изменений в структуре, обеспечивающей боевую работу, не планируется.

Подчеркнём, что на встрече с Путиным присутствовали новоизбранный министр обороны Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, которого президент поблагодарил за хорошую работу над строительством российской армии и приданием ей нового облика.

Ранее Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий со стороны Запада.

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Запад заказал убийство Фицо из-за его пророссийской позиции
15 мая 2024, 16:57

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В премьер-министра Словакии Фицо стреляли по заказу западных спецслужб. Так считает политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
«Это покушение со стороны сотрудников ЦРУ или MI6. Есть ещё премьер-министр Венгрии, но Роберт Фицо – человек, который занимает явно пророссийские позиции, блокирует многие инициативы сообществ ЕС, Еврокомиссии, военизированных структур, в том числе НАТО», — заявил Сорокин в беседе с «Абзацем».

По его словам, подобные методы указывают на то, что для Запада не существует легальных возможностей, чтобы удержать ситуацию.

Напомним, Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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Симоньян отреагировала на информацию о ранении премьера Словакии
15 мая 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения СМИ о ранении премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Свое мнение Маргарита Симоньян высказала в Telegram-канале.

Ранее в СМИ сообщили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к общественности.

Как написала Симоньян, ранен человек, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода.

«Вот так они работают. Ч.Т.Д», — написала она.
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#стрельба
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Швейцария может разрешить поставку оружия в воюющие страны
Швейцария может отменить запрет на экспорт оружия в воюющие страны
15 мая 2024, 16:40

Фото: iStock/william87

Власти Швейцарии приступили к рассмотрению вопроса отмены запрета на экспорт вооружения в воюющие страны. Об этом сообщается на сайте Федерального совета государства.
Отмечается, что 15 мая Федеральный совет открыл процедуру консультаций по внесению изменений в федеральный закон о военном имуществе. Его планируют дополнить новой статьёй, которая позволит совету в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта вооружения,когда этого требуют интересы внешней политики или безопасности.

При этом, Федеральный совет продолжит нести ответственность за соблюдение международных обязательств в Швейцарии. В первую очередь речь идёт о законе о нейтралитете.

Так, применение исключительной юрисдикции может, например, пригодиться при экспорте запчастей в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими компаниями и фирмами стран-союзниц, «внезапно» вовлечённых в конфликт.

Консультации будут проводиться до 4 сентября текущего года.

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#конфликт
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Путин объяснил, почему назначил главой МО Белоусова
Путин связал назначение Белоусова с увеличившимися расходами на оборону
15 мая 2024, 16:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Слова российского лидера приводит ТАСС.
По словам главы российского государства, назначение Андрея Белоусова на должность руководителя Минобороны РФ связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность в текущем году. Отмечается, что расходы на область ВПК в 2024 году равна порядка 8,7% от ВВП.

Путин подчеркнул, что Белоусов осознает, как «вписать» экономику армии и военно-промышленного комплекса в общую экономику России. Президент добавил, что Белоусов был выбран на этот пост еще и потому, что страна «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение.

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Делегация талибов* не смогла вовремя вылететь в Казань из-за беспилотника
Вылет делегации талибов* в Казань задержался из-за атаки дрона на Татарстан
15 мая 2024, 16:14

Фото: iStock/Mansour-Ibrahimi

Вылет делегации «Талибана»* в Казань задержался из-за атаки беспилотника на республику Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что борт с афганскими чиновниками должен был вылететь из Москвы в 8:45 мск, но был задержан из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, представители движения талибов* примут участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Напомним, сегодня, 15 мая в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. Дрон был сбит около 7.30 мск.

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Появились изменения в командовании войск военных округов
Генерал Анашкин назначен врио главы Южного военного округа
15 мая 2024, 16:11

Фото: сайт Кремля

Врио командующего войсками Южного военного округа стал генерал-полковник Геннадий Анашкин, а врио командующего войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Александр Санчик. Такая информация появилась на сайте Кремля в перечне участников встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По данным ТАСС, Анашкин ранее командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик же занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

Кроме того, сообщается, что генерал-полковник Александр Лапин, как м прежде, возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский.

Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Александр Лапин был назначен командующим Ленинградским военным округом 31 марта текущего года. Напомним, что округ был воссоздан президентом России Владимиром Путиным в конце февраля текущего года. В его границы вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.

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