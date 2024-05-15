Российским СМИ запретили доступ в Евросоюз

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Нескольким российским СМИ запретили доступ на территории Европейского союза. Соответствующий запрет согласовали послы Евросоюза.
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, под запрет попали РИА Новости, «Известия», «Российская газета», а также чешский портал Voice of Europe, который обвиняют в распространении пророссийской информации.
Отмечается, что после согласования запрета депутатами, мера должна быть утверждена министрами иностранных дел стран Евросоюза.
Ранее сообщалось, что США ввели запрет на импорт урана из России. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Это приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.
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Отмечается, что после согласования запрета депутатами, мера должна быть утверждена министрами иностранных дел стран Евросоюза.
Ранее сообщалось, что США ввели запрет на импорт урана из России. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Это приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.
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Анастасия Чинкова