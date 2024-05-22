Боррель принял к сведению решение Норвегии, Испании и Ирландии по Палестине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению решение Испании, Ирландии и Норвегии о признании независимости Палестины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Боррель подчеркнул, что в рамках общей внешней политики и политики безопасности он будет работать со всеми государствами-членами, чтобы продвигать общую позицию Евросоюза, основанную на решении о двух государствах.
Ранее в этот день два государства-члена Евросоюза Ирландия и Испания, а также Норвегия официально признали независимость Палестины. По словам глав этих государств, такое решение необходимо для урегулирования конфликта.
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Анастасия Чинкова