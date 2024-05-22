Израиль выразит протест послам Ирландии, Испании и Норвегии из-за признания Палестины

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МИД Израиля намерен выразить протест послам Ирландии, Испании и Норвегии из-за признания независимости Палестины. Об этом сообщает издание Ynet.
Напомним, что в среду 22 мая эти три европейских государства официально признали Палестинское государство. По словам глав этих стран, такое решение было принято для достижения мира и согласия, а также потому, что Палестина заслуживает иметь право на самоопределение и государственность.
После признания Палестинского государства глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал такой шаг европейских государств оскорблением памяти мирных жителей, ставших жертвами палестинского движения ХАМАС.
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Анастасия Чинкова