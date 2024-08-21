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Снятие запрета на удары Киева по российской территории с использованием западного оружия якобы может «способствовать миротворческим усилиям». С таким парадоксальным заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По словам политика, отмена существующих ограничений может иметь несколько важных последствий: укрепление самообороны Украины, спасению жизней и уменьшению разрушений на Украине, а также будет способствовать каким-то понятным только самому Боррелю образом продвижению миротворческих усилий.
Он также пообещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и министерств обороны стран Евросоюза вопросы наращивания поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
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Александр Бойцов