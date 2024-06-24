ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России

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Евросоюз одобрил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Средства в размере 1,4 миллиарда евро будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард поступит в последующие месяцы. Мы смогли обойти структурное вето», — сказал он после заседания министров иностранных дел ЕС.Этим Боррель подтвердил слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов на вооружение для Украины, игнорируя мнение Будапешта. Сийярто назвал это «беспрецедентным нарушением правил ЕС».
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