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ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России

Боррель: ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ
24 июня 2024, 21:54
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз одобрил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.


«Средства в размере 1,4 миллиарда евро будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард поступит в последующие месяцы. Мы смогли обойти структурное вето», — сказал он после заседания министров иностранных дел ЕС.
Этим Боррель подтвердил слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов на вооружение для Украины, игнорируя мнение Будапешта. Сийярто назвал это «беспрецедентным нарушением правил ЕС».

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#вооружение
#доходы
#ес
#рф
Доходы российских фрилансеров резко выросли с начала СВО
24 июня 2024, 21:43

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Доходы российских фрилансеров за первые пять месяцев 2024 года увеличились на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 54 тыс. рублей. С начала СВО этот показатель более чем удвоился.
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные генерального директора Solar Staff Владимира Корицкого.

Наиболее высокие среднемесячные доходы наблюдаются у фрилансеров с налоговым статусом ИП — 307 тыс. рублей в месяц. Средний доход физических лиц и самозанятых за этот период составил 36 тыс. рублей и 73 тыс. рублей соответственно.

По данным Solar Staff, доля российских фрилансеров, работающих за границей, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа, снизившись с 3,3% в октябре — декабре 2023 года.

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#путин
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Киев получит 25 июня очередной пакет американской военной помощи на $150 млн
24 июня 2024, 21:09

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Белый дом завтра объявит о предоставлении киевскому правительству нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает издание «Голос Америки»* со ссылкой на данные от американских официальных лиц.

Отмечается, что среди передаваемого вооружения будут боеприпасы для ранее поставленной Украине артиллерии и ракетных систем. Общая стоимость помощи составит 150 миллионов долларов.

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#лавров
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Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю
Госдеп: США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любом конфликте
24 июня 2024, 20:23

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Сообщение о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах вызывает сожаление в США, заявил Джон Басс, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам, в ходе онлайн брифинга.
Он подчеркнул, что США всегда выражают сожаление о потерях гражданского населения в ходе военных столкновений.

Тем не менее, он также обвинил Россию в участии в «жестоком» конфликте на Украине и отметил, что использование Украиной военной помощи от западных стран оказывает влияние на тактику российских вооруженных сил.

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#израиль
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Адвокат Краснов поддержал инициативу конфискации имущества за незаконную миграцию
24 июня 2024, 19:26

Фото: istock / Zolnierek

Правительство России поддержало предложение о конфискации имущества организаторов незаконной миграции, инициированное депутатом Петром Толстым.
Дмитрий Краснов, член Общественной палаты Москвы, в интервью Общественной службе новостей отметил, что инициатива актуальна, поскольку руководство страны, включая президента Владимира Путина и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, высказывалось против перекосов миграционной политики последних 20 лет.

Краснов пояснил, что конфискация имущества будет применяться, если мотивом преступления была корысть. Он уверен, что это нововведение остановит многих правонарушителей.

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#сво
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Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ
24 июня 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Пекин выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава КНР также отметил, что создание условий для мирных переговоров по украинскому противостоянию находится в интересах международного сообщества, в том числе и Европы. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддерживает инициативы, которые влияют на мирное разрешению конфликта.

Польский лидер будет находиться в Китае с государственным визитом в период с 22 по 26 июня.

Напомним, после введения санкций против китайских компаний, предположительно, за сотрудничество с Россией, КНР обвинила США в использовании методов «экономического принуждения, односторонности и запугивания».

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Лавров назвал участие США в атаке на Севастополь безусловным
Сергей Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
24 июня 2024, 18:32

Фото: сайт МИД РФ

Причастность Соединенных Штатов и подопечного ему украинского режима к атаке в Севастополе не вызывает сомнений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Министр подчеркнул, что поставляемое Киеву из США оружие не может быть использовано без прямого участия американских военных и их спутниковых возможностей.

В свою очередь, Сергей Алейник выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта.

Сергей Лавров посетил Беларусь в рамках официального визита 24-25 июня. Помимо встречи с главой МИДа республики, у него также запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадал.

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Трех украинцев задержали при попытке пересечения польской границы
Погранохрана Польши: при попытке перехода польской границы задержаны 3 украинца
24 июня 2024, 18:30

Фото: iStock/reflection_art

Представитель польской службы погранохраны поручик Петр Закелаж заявил, что при попытке перехода границы Польши были задержаны трое граждан Украины. Об этом информирует ТАСС.
Нарушители сказали, что являются туристами, которые заблудились, но потом они дали признательные показания в том, что через территорию Польши хотели пробраться в Чехию. Позже пограничниками была задержана женщина, которая являлась их проводником. Их приговорили к шестимесячному тюремному заключению с отсрочкой приговора на два года. Они были выдворены на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что шесть украинских граждан были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией и попросили убежище на молдавской территории.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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Мать Кадырова, SHAMAN и «теневой флот» Путина: кто вошел в 14-й пакет санкций ЕС
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России: кто вошел, новые ограничения
24 июня 2024, 18:21

Фото: iStock/designer491

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. В список вошли артисты и бизнесмены. Кроме того, ограничения коснулись сферы финансов, торговли и энергетики. О новом пакете санкций ЕС в отношении РФ читайте в материале «Радио 1».

Какие артисты попали под санкции ЕС


В 14-й пакет санкций Евросоюза вошли 116 юридических и физических лиц. Среди них: российский певец Ярослав Дронов (Shaman), Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. В документе ЕС указано, что в список ограничений деятели культуры попали из-за их участия «в мероприятиях в поддержку ВС РФ».

По мнению представителей объединения, артисты также осуществляют деятельность, «подрывающую территориальную целостность и независимость Украины». Также санкции ввели против ряда юридических лиц, в числе которых: «Уральские авиалинии», авиакомпании «судоходная компания «Совкомфлот», «Волга—Днепр» и детский лагерь «Артек».

Пополнили список ограничений и главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, глава Росимущества Вадим Яковенко, миллиардер Роман Троценко, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров прокомментировал внесение матери в санкционный список ЕС


Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил информацию о внесении его матери Кадыровой Аймани в санкционный список ЕС. Он выразил слова благодарности ЕС, назвав произошедшее приятным подарком. Глава республики заявил, что наложение ограничений на Аймани Кадырову говорит о признании ее заслуг в поддержке бойцов, проходящих службу на СВО, и их семей.


Shaman отреагировал на включение в санкционный список ЕС


Российский артист Ярослав Дронов (Shaman) лаконично прокомментировал свое включение в санкционный перечень ЕС цитатой из своей песни.
«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я русский», - написал певец в своем телеграм-канале.


Транзит российского СПГ


Евросоюз ввел санкции, касающиеся услуг по перегрузке СПГ на территории ЕС, если это связано с дальнейшей перевалкой в третьи страны. В соответствии с нововведением, реэкспорт российского топлива будет запрещен, при этом сам Евросоюз продолжит закупать газ в РФ. Также ЕС ввел запрет на поставку товаров для «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Защита от обхода санкций


Евросоюз в 14-м пакете ограничений обратил внимание на недопущение обхода санкций дочерними компаниями стран-участниц союза. Также для предотвращения реэкспорта военных товаров, которые могут быть использованы Россией, ЕС вводит требование к операторам, продающим такие товары третьим странам, о внедрении механизмов должной осмотрительности.

Финансовые операции


Европейским организациям, которые осуществляют свою деятельность за пределами России, теперь запрещено использовать «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), которая прежде была разработана Банком России.

Запрет на судоходство, полеты и передвижение на машинах


Советом ЕС также введены ограничительные меры против российских судов, которые принимают участие в СВО на Украине. К портам ЕС таким кораблям доступ будет закрыт. Также под санкции попали танкеры, входящие в «теневой флот» Путина. Входящие в него судна перевозят сжиженный природный газ через Европу в обход санкций.

Авиаполеты над пространством ЕС


Воздушное пространство Евросоюза теперь станет недоступным для всех самолетов и иных воздушных судов, используемых для нерегулярных рейсов. Это касается, в том числе, частных полетов на отдых или деловые встречи по заказу РФ.

Импортно-экспортный контроль


Также в 14-й пакет санкций ЕС вошел пункт, предполагающий запрет импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, определенных видов пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов.

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#сво
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Кадыров отреагировал на попадание своей матери в санкционный список ЕС
Кадыров в ответ на новые санкции ЕС: выражаю глубокую благодарность за подарок
24 июня 2024, 17:54

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал 14-й пакет санкций Евросоюза против России, который затронул его мать Аймани Кадырову, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также саму благотворительную организацию. В своем Telegram-канале он выразил благодарность ЕС за этот жест.
«Я искренне благодарен Евросоюзу за столь высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Включение ее в санкционный список ЕС, наряду с американскими санкциями, является признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.
Кадыров также отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.

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