Евросоюз поддержал Киев в нападении на Курскую область

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, обсуждая с украинским министром Дмитрием Кулебой нападение на Курскую область, заявил о полной поддержке Киева от имени всего Евросоюза. Об этом он написал в своих соцсетях. Атаку на территорию России Боррель назвал «контрнаступлением в районе Курска».
«Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины», — написал глава евродипломатии.Ранее Кулеба писал, что отчитался перед Боррелем об атаке ВСУ на Курскую область. Глава украинского МИД также отметил, что попросил Евросоюз расширить производство и поставки вооружения на Украину.
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