Евросоюз поддержал Киев в нападении на Курскую область

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ, где ему высказали озабоченность из-за сообщений о том, что одна из баз для передаваемых Киеву истребителей F-16 будет располагаться в этой республике. Соответствующее сообщение разместили на сайте министерства. Ведомство обеспокоено тем, что самолеты киевского режима будут вылетать с аэродромов Молдавии, чтобы наносить удары по России.