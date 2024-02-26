Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу

Фото: eeas.europa.eu
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, обсуждая современные геополитические напряженности в мире и отношения Европы со странами «Глобального Юга», отметил, что эпоха превосходства Запада окончательно завершилась. Это заявление опубликовано на сайте Внешнеполитической службы Европейского союза.
«Если сегодняшние глобальные геополитические напряженности будут развиваться в направлении „Запад против остальных“, будущее Европы может оказаться под угрозой. Эпоха доминирования Запада действительно закончилась. Хотя это теоретически было предсказуемо, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности», — отметил он.По его мнению, ситуация для Европы осложнилась из-за украинского кризиса и усилившейся напряженности на Ближнем Востоке.
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