Боррель сделал резкое заявление о связи работы НАТО с настроением президента США

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Работа НАТО не должна зависеть от настроения президента США. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в рамках встречи глав МИД стран Евросоюза, сообщает Reuters.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.
Трамп подчеркнул, что это касается всех союзников США в Североатлантическом альянсе. Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».
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Трамп подчеркнул, что это касается всех союзников США в Североатлантическом альянсе. Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».
«НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни», — считает Боррель.
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Элина Позднякова