Глава европейской дипломатии Боррель перечислил условия победы в украинском конфликте

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Победу в боевых действиях на Украине обеспечат беспилотные летательные аппараты, а также эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Также Боррель отметил, что успех на поле боя может принести эффективное применение в системах вооружений искусственного интеллекта. В этой связи можно вспомнить недавнее выступление министра обороны Франции Себастьяна Лакорню. Глава французского оборонного ведомства рассказал, что в его стране ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта в систему управления огнём самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.
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Александр Бойцов