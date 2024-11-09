Боррель призовёт Запад поддерживать Украину из-за неопределённости в планах Трампа

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank/Стрингер)
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель во время своего визита на Украину объявил, что на Совете министров иностранных дел и министерств обороны стран ЕС он призовет к наращиванию помощи Киеву на фоне неопределенности в планах Дональда Трампа.
«Я всегда призывал помогать больше и быстрее. Это мой постоянный призыв – больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории», — сказал Жозеп Боррель.
Представитель Евросоюза также заявил, что на данный момент сложно делать предположения о планах администрации Дональда Трампа, так как неизвестна позиция Соединённых Штатов Америки в отношении украинского конфликта на фоне переизбрания президента.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как он боится завершения украинского конфликта.
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