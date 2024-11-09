Фицо: Зеленский шокирован, что Трамп победил на выборах президента США

Дональд Трамп (Фото: istockphoto/olya_steckel)
Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, потому что он боится завершения украинского конфликта, информирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я собственными глазами видел Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали Зеленский. Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — поделился Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
По словам политика из Словакии, Владимир Зеленский беспокоится, потому что у него нет политического мандата. Украина рассчитывает на крупные финансовые займы. Роберт Фицо ещё обратил внимание, что одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа — завершение конфликта на Украине за 24 часа. Осуществить это в кратчайшие сроки, скорее всего, не выйдет, но, по словам премьер-министра Словакии, американский политик будет стараться продемонстрировать результаты в решении украинского кризиса.
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