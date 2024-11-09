Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, который обещал быстро завершить конфликт на Украине, могут продавливать для этого «корейский сценарий». Об этом информирует РИА Новости.
«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — отметил Константинов.
Согласно его мнению, в скорое время может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию украинского противостояния. Глава крымского парламента добавил, что также важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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