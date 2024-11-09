Жозеп Боррель (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Мой пятый визит в Киев», — рассказал он.
Этот визит на Украину — последний для Борреля как для главы дипломатии Евросоюза.
На опубликованной в социальных сетях фотографии Жозепа Борреля приветствуют на вокзале около поезда.
Недавно глава дипломатии Евросоюза говорил, что приедет в Киев в скором времени, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Боррель говорит, что после победы республиканца европейские страны столкнулись со сценарием, согласно которому они «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».
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