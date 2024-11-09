Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать мстить всем тем, кто его критиковал и преследовал. Об этом пишет британская газета Mirror со ссылкой на анонимный источник. Также отмечается, что он может атаковать американскую судебную систему в отместку за уголовные дела против него.