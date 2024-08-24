В Евросоюзе впервые обсудят отправку инструкторов на Украину

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Министры обороны и иностранных дел стран — членов Евросоюза на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки инструкторов на Украину. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Уточняется, что 27 августа аналогичный вопрос поднимут на заседании комитета по политике и безопасности регионального содружества. Окончательное решение будет принято до ноября этого года, информирует издание.
В конце мая 2024 года Киев направил письмо на имя верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором призвал региональное содружество направить на Украину инструкторов. В поддержку инициативы выступают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. Отрицательную позицию по данному вопросу заняли: Австрия, Венгрия, Словения, Германия и Мальта.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В конце мая 2024 года Киев направил письмо на имя верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором призвал региональное содружество направить на Украину инструкторов. В поддержку инициативы выступают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. Отрицательную позицию по данному вопросу заняли: Австрия, Венгрия, Словения, Германия и Мальта.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова