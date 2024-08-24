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В Евросоюзе впервые обсудят отправку инструкторов на Украину

Welt am Sonntag: министры стран ЕС обсудят отправку инструкторов на Украину
24 августа 2024, 12:57
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Министры обороны и иностранных дел стран — членов Евросоюза на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки инструкторов на Украину. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Уточняется, что 27 августа аналогичный вопрос поднимут на заседании комитета по политике и безопасности регионального содружества. Окончательное решение будет принято до ноября этого года, информирует издание.

В конце мая 2024 года Киев направил письмо на имя верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором призвал региональное содружество направить на Украину инструкторов. В поддержку инициативы выступают Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. Отрицательную позицию по данному вопросу заняли: Австрия, Венгрия, Словения, Германия и Мальта.



Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении
24 августа 2024, 11:17

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов завил, что военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении, передает ТАСС.
По словам Алаудинова, враг ежедневно уничтожается. Он отметил, что российские подразделения 810-й бригады далее продолжают зачистку участка от противника.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Штурмовик, сбивший головой украинский дрон, просится обратно на СВО
24 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский военный штурмового подразделения, ранее сбивший головой украинский дрон, хочет вернуться в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время военнослужащий проходит лечение, его ждет операция на позвоночнике. Согласно информации источника, мужчина решил принять участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Он заключил контракт с Минобороны РФ в июле текущего года.

Боец ВС РФ отбил украинский дрон головой в начале августа. Инцидент произошел, когда боец выполнял боевые задачи на харьковском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинец рассказал, как бойцы ВСУ стреляли по нему во время сдачи в плен ВС РФ
24 августа 2024, 10:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный ВСУ Алексей Гусляков рассказал, что во время сдачи ВС РФ украинские военные открыли по нему огонь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По словам Гуслякова, по ним стреляли из автоматов и пулеметов бойцы ВСУ.

«Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить», — отметил пленный.

Уточняется, что они решили сдаться вдвоем с товарищем, но тому не удалось добраться до позиций ВС РФ. Его убил огонь украинских солдат.

Гусляков вспомнил, что его призвали в ряды ВСУ, даже несмотря на наличие хронических болезней. После этого командование обмануло новобранцев, отправив их на линию боевого соприкосновения, хотя обещало не делать этого.

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#спецоперация
#украина
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Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область
Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область
24 августа 2024, 10:07

Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики. Об это сообщает «Страна» в своем Telegram-канале.
В момент обращения Зеленский находился в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось нападение украинских боевиков на Курскую область. В ролике предводитель киевского режима пообещал, что россияне «получат горя».

22 августа Зеленский посетил приграничье Сумской области, где он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про командира «Спарты» Жогу
24 августа 2024, 09:15

Фото: iStock/Ritthichai

В демоверсии контрольных материалов ЕГЭ был включен вопрос, касающийся командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. Эта информация представлена на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В одном из заданий тестовой части ученикам будет предложено установить связь между историческими событиями и их участниками. Для выполнения одной из задач нужно соотнести Владимира Жогу с периодом специальной военной операции на Украине.

Также школьникам необходимо заполнить таблицу, в которой не хватает определённых данных — это может быть событие, временной промежуток или географический объект. В демоверсии экзамена представлен вопрос о Херсоне, где от учащихся требуется указать, что он был включён в состав России в ходе проведения СВО.

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#ученики
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США могут пересмотреть содержание пакета помощи ВСУ из-за атаки на Курскую область
WP: США могут скорректировать помощь Украине из-за их агрессии в Курской области
24 августа 2024, 08:54

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация США обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
По словам одного из них, власти Соединенных Штатов в закрытом режиме обсуждают, стоит ли включить в пакеты помощи для ВСУ, которые они отправляют каждые две недели, большее количество бронетехники или же стоит увеличить поставки боеприпасов.

Другой источник сообщает, что Вашингтон на данный момент не имеет полного представления о целях вылазки украинских боевиков на российскую территорию, а также не уверен в избранной Киевом стратегии.

​Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бои в Курской области и новое наступление в Нью-Йорке: последние новости СВО
ВСУ перебрасывают резервы на Курское направление, ВС РФ продвигаются к Торецку
24 августа 2024, 08:39

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинские формирования продолжают наступательную операцию на Курском направлении, однако сталкиваются с противодействием российских сил. На всей линии фронта зафиксировано значительное преимущество за ВС РФ. О том, где продвинулась российская армия и на каком участке фронта ситуация оказалась сложной для ВСУ – в материале «Радио 1».

Курское направление


В Курской области российские силы продолжают сдерживать давление украинских формирований, которые пытаются улучшить свои позиции на нескольких участках фронта. Продвижение по ключевым направлениям значительно замедлилось или, в некоторых случаях, полностью остановилось. ВСУ перебросили часть своих резервов для атак на различные участки границы, чтобы растянуть оборонительную линию российских войск в регионе.

Значительное количество украинских военнослужащих уничтожается на территориях Курской и Сумской областей. Прежде противник атаковал мост в Глушково, используя РСЗО HIMARS. В настоящее время переправа повреждена, однако проезд по ней возможен. Ситуация в районе Теткино остается напряженной, но в целом стабильной.

Продолжаются столкновения на подходах к Коренево. Ранее украинские военные пытались окружить населенный пункт: с юга от Краснооктябрьского и с севера от Ветрено, но все их атаки были отбиты.

Минобороны: ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Камышевки под Курском
Минобороны: ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Камышевки под Курском

В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по вражеским бронемашинам в Михайловке и Бондаревке.

В Беловском районе поступили новости об уничтожении группы ДРГ в населенном пункте Борки. В последнее время в этом регионе противник потерял отделение пехоты, что указывает на попытки ВСУ укрепиться на данном участке.


Торецкое направление


Продолжается движение ВС РФ на Торецк (Дзержинск) через Торецкую агломерацию. Бои ведутся на западных окраинах Кирово и Артёмово. Терриконы в настоящее время находятся под контролем украинских сил. В Нью-Йорке регистрируется новая волна наступления российских войск. На западе города подразделения российской армии продвигаются на север.


Харьковское направление


На западной части фронта российские войска сделали небольшие успехи к западу от Глубокого. В окрестностях Липцев продолжаются столкновения к северо-востоку от данного населённого пункта. Кроме того, отмечено продвижение российских сил к востоку от Лукьянцев. На восточной линии фронта идут бои в районах Старинцы, Волчанска и Тихого. Давление со стороны ВСУ в зоне Глубокого и Волчанска постепенно ослабевает.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Покровское направление


Активные боестолкновения зафиксированы на подходах к Новоторецкому и на юго-восточных окраинах Гродовки. ВС РФ совершили продвижение от Сергеевки к Журавке и вошли в Орловку. Некоторые источники утверждают, что данный населённый пункт теперь полностью под контролем российской армии. Из Желанного российские войска движутся вдоль железнодорожной линии в сторону Николаевки, с намерением продвигаться дальше к Новогродовке.


Константиновское направление


На восточной границе микрорайона Октябрьский в городе Часов Яр продолжаются интенсивные столкновения. Вражеские силы обмениваются ударами с использованием беспилотников, также происходят стрелковые бои.

Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок
Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок

Угледарское направление


Продолжаются ожесточенные бои за Константиновку. ВС РФ полностью контролируют восточную часть города. Столкновения также происходят на севере населённого пункта — российские войска медленно продвигаются к Константиновке с направления Победы.

Кроме того, армия России находится всего в 6 км от Селидово, потеря которого станет серьезной угрозой для обороны Курахово.

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В Германии заявили об отказывающихся стрелять новобранцах ВСУ
N-tv: новобранцы ВСУ отказываются стрелять, не умеют воевать и бросают позиции
24 августа 2024, 08:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

Новобранцы украинской армии отказываются стрелять в противника. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv со ссылкой на разговор с военнослужащими ВСУ.
По словам командира батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные бойцы видят ВС России на огневой позиции в окопе и не открывают огонь. Он отметил, что если солдаты не применяют оружие, то они неэффективны.

Согласно информации источника, некоторые новобранцы испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя, а кто-то покидает свои позиции. Командиры украинской армии объясняют это плохой подготовкой и «явным превосходством российских войск в воздухе и по количеству боеприпасов».

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#спецоперация
#вс рф
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Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ
Подпольщик Лебедев: по собиравшимся в Курскую область бойцам ВСУ нанесли удар
24 августа 2024, 08:22

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по скоплению военных ВСУ в Юнаковском сельском совете в Сумской области был нанесен удар авиабомбой. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что прилет произошел в четыре часа утра. По словам Лебедева, ударом ФАБ были ликвидированы украинские боевики которые собирались идти в Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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