«Мы не владеем магией»: В ЕС ответили на новое требование Украины

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Европейский союз не владеет магией, при помощи которой можно было бы бесконечно помогать Украине, с таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для телеканала «Рада».
«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми», — прокомментировал ситуацию Боррель.
По его словам, все снаряды, которые хранились на складах Европейского союза, уже были отданы Вооружённым силам Украины.
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Евгения Парфентьева