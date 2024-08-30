Боррель сделал заявление о войне с Россией

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Никто не хочет быть в состоянии войны с российской стороной, однако Киеву нужна поддержка, заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель, призвав страны ЕС разрешить нанесение ударов вооружениями Запада вглубь территорий РФ перед неформальным заседанием руководителей Минобороны государств-участников ЕС.
«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — сказал Боррель.Накануне он предлагал в рамках неформального заседания руководства МИД стран ЕС согласовать позицию о снятии «всех ограничений» для киевского режима, которая будет единой. Задумку Борреля, по его же словам, реализовать не вышло.
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Никита Кротов