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Боррель сделал заявление о войне с Россией

Боррель: никто в Европе не хочет воевать с Россией, но Киеву нужна поддержка
30 августа 2024, 11:18
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Никто не хочет быть в состоянии войны с российской стороной, однако Киеву нужна поддержка, заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель, призвав страны ЕС разрешить нанесение ударов вооружениями Запада вглубь территорий РФ перед неформальным заседанием руководителей Минобороны государств-участников ЕС.


«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — сказал Боррель.
Накануне он предлагал в рамках неформального заседания руководства МИД стран ЕС согласовать позицию о снятии «всех ограничений» для киевского режима, которая будет единой. Задумку Борреля, по его же словам, реализовать не вышло.

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#евросоюз
#украина
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#новости
#жозеп боррель
Экс-игрок «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать мирное население Курской области
30 августа 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев, который в настоящее время поддерживает Вооружённые силы Украины, обратился к бойцам, находящимся в Курской области с призывом убивать мирных жителей. Об этом сообщили в RT.
«Я хочу попросить вас беречь себя, двигаясь вперёд. Нас не победить», — написал Алиев в своих социальных сетях.

Однако в том же сообщении он призвал к уничтожению даже мирного населения региона.


Александр Алиев родился в Хабаровске. Он имеет гражданство России и Украины. В 2010 году он играл за «Локомотив».

По информации Telegram-канала «Baza», у него есть родственники в Курске.

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В США встревожились после потери ВСУ F-16
WP: крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Киеву
30 августа 2024, 10:42

Фото: istockphoto/digigraphy

Крушение западного истребителя F-16 — большой удар по Киеву, передает The Washington Post.
«Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины...» — сказано в материале.

В публикации отмечено, что погибший пилот Алексей Месь являлся одним из тех, кто умел управляться с F-16. Всего таких украинцев, включая упомянутого летчика, было, по данным журналистов, шесть человек.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за потери истребителя, поставленного Киеву Западом. Нардеп ВРУ Марьяна Безуглая утверждала, что технику сбила дружественная ракета ПВО Patriot.

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На Украине произошел скандал после крушения поставленного боевикам ВСУ F-16
30 августа 2024, 10:13

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Первый истребитель f-16 на Украине сбит дружественным огнем ПВО «Patriot», сообщила нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая. Как уточняет украинское издание «Страна», против нее призвал возбудить уголовное дело экс-спикер ВСУ Юрий Игнат.
«Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» — сказал Игнат.
Перед этим ВСУ признали, что потеряли поставленный Киеву истребитель, не став сообщать о причинах потери. По сообщению газеты The Wall Street Journal, первый из предоставленных западными союзниками Украины f-16 разбился в результате действий пилота.

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#мир
#украина
#истребитель f-16
#новости
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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием
30 августа 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Глава союзного государства отмечает нынче 70-летний юбилей.
Российский лидер отметил в поздравлении авторитет, который Лукашенко снискал на своём важном посту, проявив себя как настоящий патриот и мудрый руководитель, умеющий находить верные и взвешенные решения в самых непростых ситуациях.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад президента Белоруссии в развитие и укрепление дружественных российско-белорусских связей и в построение институтов Союзного государства. Российский президент также подчеркнул, что он очень дорожит личными добрыми и товарищескими отношениями с Лукашенко, которые прошли проверку временем.

В заключение Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.

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Медведев рассказал, что на самом деле нужно Западу от Украины
Медведев: Запад хочет получить доступ к полезным ископаемым на Украине
30 августа 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Киевские неонацисты стремятся вернуть Донбасс по причине того, что на ДНР и ЛНР приходится почти половина национальных богатств прежней Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, из открытых источников следует, что общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины составляет почти 14,8 триллиона долларов. Из этой суммы 7,3 триллиона долларов приходится на Луганскую и Донецкую народные республики, это означает, что почти половина национальных богатств бывшей Украины сосредоточена в Донбассе.

Кроме того, ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России, оцениваются в 821 миллиард долларов. Это составляет около 63% угольных месторождений Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, включая литий.

Он отметил, что именно ради этой цели — чтобы получить доступ к полезным ископаемым — «западные паразиты» требуют от Киева войны до последнего украинца.

«Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придётся совсем скоро. Торопитесь», — написал он.

Помимо этого, по его словам, ресурсная база, незаконно полученная «бандеровскими тварями» в конце 20 века, вернулась в родную страну.

Паразитировать больше не получится. Обильная помощь с Запада скоро завершится по вполне очевидным причинам. Остатки собственного ресурса истощены и впереди ждет быстрое разложение, а также неизбежный распад, заключил он.

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Депутат ГД Ивлев отреагировал на призыв Борреля наносить удары по России
30 августа 2024, 09:23

Фото: istockphoto/ffikretow

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственными и чудовищными по своим последствиям призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля снять ограничения на нанесение ударов западным оружием по территории России.
В разговоре с РИА Новости парламентарий назвал европейского чиновника «выжившим из ума». По словам Ивлева, перед уходом в отставку Боррель вдруг решил «плеснуть бензина» на горячие головы нелегитимного киевского режима, руководствуясь принципом «после нас — хоть потоп».

Ивлев отметил, что даже в косном и реакционном Евросоюзе не поддержали крайне агрессивную идею Борреля. По мнению депутата, европейские политики повели себя так отчасти из-за сохранения остатков здравого рассудка, но в большей степени из страха перед справедливым возмездием русского оружия. Отставной военный напомнил также, что в этом году исполняется 75 лет со дня первого испытания в СССР атомной бомбы.

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#испытания
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#новости
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Стало известно, где будет сидеть экс-замглавы Минобороны Попов
Экс-замглавы Минобороны Попова не посадят в одну камеру с рецидивистами
30 августа 2024, 09:09

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Бывший заместитель министра обороны генерал армии в отставке Павел Попов не будет размещен в одной камере с рецидивистами и лицами, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК России задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала Павла Попова. В июне президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил его с военной службы.

Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот». Бывший заместитель министра 235-м окружным военным судом был отправлен под арест.

По словам собеседника агентства, Попов не был ранее судим, поэтому его не будут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее отбывал срок или людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием. Он отметил, что обвинение с момента его помещения в изолятор должно быть предъявлено ему в течение 10 суток, либо бывшего замминистра отпустят на свободу.

Помимо этого, сообщается, что первое время он будет содержаться в СИЗО «Бутырка» на карантине, где пройдет углубленное медицинское обследование. Кроме того, там досмотрят его личные вещи и возьмут отпечатки пальцев, а после переведут в общую камеру.

«Он имеет право покупать продукты в магазинах и ресторанах. Это официальная услуга в СИЗО «Бутырка». Для этого ему надо написать заявление на имя начальника СИЗО. Если оно будет одобрено, Попову откроют специальный счет, который пополнят его близкие», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, еду доставлять будут под контролем сотрудников УФСИН Москвы.

Ранее сообщалось, что сын задержанного экс-заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Различную амуницию он реализовывал через интернет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
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Захарова: Курс США на эскалацию становится всё более вызывающим
30 августа 2024, 08:51

Фото: пресс-служба МИД РФ

В администрации президента США Джозефа Байдена, очевидно, готовы пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому. Они готовы снять ограничения на применение любых видов американского оружия, в том числе вглубь территории России.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джона Кирби, который, отвечая на вопрос о расширении зоны ударов ВСУ по российской территории, сказал, что такие обсуждения с Киевом ведутся «в частном порядке».

«Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах», — заявила Захарова.

По словам дипломата, эскалационная политика США становится всё более вызывающей. Складывается впечатление, что американский истэблишмент утратил остатки здравого смысла и полагает, что ему всё дозволено, заключила спикер МИД РФ.

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#сша
#политика
#мид
#мария захарова
#операции
#мид рф
#новости
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ФСБ опубликовала документ о применении Японией биооружия в боях на Халхин-Голе
30 августа 2024, 08:16

Фото: iStock/bruev

В конце августа 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против армии СССР во время сражения на реке Халхин-Гол. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно рассекреченным документам ФСБ, один из военнопленных, старший унтер-офицер японской армии Хаяси Кадзуо, сообщил, что в 1939 году часть «Исии Сиро», в которой он служил, провела три эксперимента по заражению территории с целью нанесения урона войскам противника.

По его словам, заражение местности произошло в ночь на 29, 30 и 31 августа. При отступлении японские войска выбирали места, где находилось наибольшее количество частей Красной Армии.

Конфликт на Халхин-Голе — это локальное вооруженное столкновение между советско-монгольскими войсками и японскими вооруженными силами, которое происходило с весны до осени 1939 года у реки Халхин-Гол в Монголии. Он завершился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.

Хаяси Кадзуо и другие военные, задействованные в создании бактериологического оружия, были осуждены Военным трибуналом Приморского военного округа.

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#военные
#конфликт
#столкновение
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#фсб
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