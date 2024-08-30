На Украине произошел скандал после крушения поставленного боевикам ВСУ F-16

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Первый истребитель f-16 на Украине сбит дружественным огнем ПВО «Patriot», сообщила нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая. Как уточняет украинское издание «Страна», против нее призвал возбудить уголовное дело экс-спикер ВСУ Юрий Игнат.
«Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» — сказал Игнат.Перед этим ВСУ признали, что потеряли поставленный Киеву истребитель, не став сообщать о причинах потери. По сообщению газеты The Wall Street Journal, первый из предоставленных западными союзниками Украины f-16 разбился в результате действий пилота.
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