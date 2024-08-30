В США встревожились после потери ВСУ F-16

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Крушение западного истребителя F-16 — большой удар по Киеву, передает The Washington Post.
«Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины...» — сказано в материале.
В публикации отмечено, что погибший пилот Алексей Месь являлся одним из тех, кто умел управляться с F-16. Всего таких украинцев, включая упомянутого летчика, было, по данным журналистов, шесть человек.
Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за потери истребителя, поставленного Киеву Западом. Нардеп ВРУ Марьяна Безуглая утверждала, что технику сбила дружественная ракета ПВО Patriot.
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