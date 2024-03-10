82 палестинца погибли и более 120 получили ранения в секторе Газа за одни сутки

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82 палестинца погибли и 122 получили ранения за одни лишь минувшие сутки из-за военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху «своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает ему», поскольку настраивает весь мир против себя. Как подчеркнул Байден, Нетаньяху должен уделять больше внимания смертям ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. Одновременно с этим американский лидер отметил, что у Соединённых Штатов нет красных линий в плане действий Израиля в секторе Газа, так как оборона Израиля по-прежнему «имеет решающее значение».
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в ближайшие несколько дней.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.
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Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в ближайшие несколько дней.
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Артем Путинцев