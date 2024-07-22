Боррель сообщил о блокировке средств на оружие для Украины из-за вето Венгрии

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Деньги Европейского фонда мира, предназначенные на оружие для Украины, заблокированы, потому что Венгрия не сняла запрет. Страны-участницы Евросоюза не договорились, сообщил главный дипломат Европы Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД европейских государств.
«Страны ЕС не получат компенсации [за переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», - посетовал Боррель, добавив, что решение венгерской стороны не мешает Киеву получать вооружения.
Дипломат подчеркнул, что потерял всякую надежду на то, что Будапешт изменит свое решение. Ранее сообщалось, что антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб Европе.
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