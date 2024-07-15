Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию

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Евросоюз собирается организовать саммит в ходе проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать её из-за визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом пишет издание Politico.
Ранее издание писало, что страны Евросоюза планируют наказать Венгрию за визиты Орбана в Россию и Китай. Ряд послов Евросоюза предложил бойкотировать неофициальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, запланированную на конец августа.
Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается созвать министров на свой саммит по иностранным делам во время аналогичного саммита Орбана.
Если такой план сработает, то в Венгрию никто не приедет, что покажет стране, что она не может говорить от лица всего Евросоюза, сообщил один из собеседников издания.
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Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается созвать министров на свой саммит по иностранным делам во время аналогичного саммита Орбана.
Если такой план сработает, то в Венгрию никто не приедет, что покажет стране, что она не может говорить от лица всего Евросоюза, сообщил один из собеседников издания.
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Анастасия Чинкова