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Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию

Politico: ЕС созовёт саммит ради бойкота встречи глава МИД в Будапеште
15 июля 2024, 03:56
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз собирается организовать саммит в ходе проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать её из-за визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом пишет издание Politico.
Ранее издание писало, что страны Евросоюза планируют наказать Венгрию за визиты Орбана в Россию и Китай. Ряд послов Евросоюза предложил бойкотировать неофициальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, запланированную на конец августа.

Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается созвать министров на свой саммит по иностранным делам во время аналогичного саммита Орбана.



Если такой план сработает, то в Венгрию никто не приедет, что покажет стране, что она не может говорить от лица всего Евросоюза, сообщил один из собеседников издания.

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Байден выступил перед нацией после покушения на Трампа
Байден: политическим страстям в США пора утихнуть
15 июля 2024, 03:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политическим страстям в США «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой, поскольку ему не место в стране. Такие заявления сделал американский президент Джо Байден в ходе специального обращения к нации, в связи с покушением на Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что в Америке нет места для насилия, каким бы оно ни было, поэтому американцы не должны позволять, чтобы оно становилось нормой.

По словам Байдена, в преддверии выборов политические страсти в стране довольно сильно накалились, поэтому им пора остыть. И ответственность за это лежит на каждом гражданине.

Глава государства признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, а ставки на выборах крайне высоки, что неизбежно при демократии. Однако политика не должна становиться полем боя.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#политика
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Трамп прибыл в Милуоки для участия в съезде республиканцев
Сын Трампа сообщил о прибытии отца в Малуоки на съезд Республиканской партии
15 июля 2024, 03:27

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в город Милуоки штата Висконсин для участия в национальном съезде Республиканской партии. Об этом в соцсети Х написал сын политика Эрик Трамп.
К посту, в котором сообщается о прибытии политика в Милуоки, Трамп-младший прикрепил видео приземления самолёта, снятое из кабины пилотов.

Ранее Трамп заявил, что несмотря на произошедшее в субботу покушение, посетит съезд Республиканской партии. Уточняется, что в ходе этого мероприятия политика официально выдвинут кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.

Покушение на Трампа было совершено в субботу во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

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#дональд трамп
#сша
#партия
#выборы
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«Если его не убьют»: Медведев заявил о победе Трампа в предвыборной гонке
Медведев заявил, что Трамп уже победил в предвыборной гонке, если его не убьют
15 июля 2024, 01:06

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке после покушения, «если его не убьют». Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, опубликовав пост в соцсети Х.
В субботу произошло покушение на Трампа во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Томас Мэтью Крукс, проживающий в штате, прятался на крыше здания, находящегося в 100 метрах от сцены. Он произвёл несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали, а политика экстренно доставили в больницу. В настоящее время он чувствует себя хорошо и готов посетить съезд Республиканской партии, который состоится в понедельник.

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#дональд трамп
#выборы
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Демократы обсуждают смену тактики Байдена в отношении Трампа после покушения
15 июля 2024, 00:43

Фото: iStock/lucky-photographer

Представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались определить, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.

Один высокопоставленный демократ сообщил, что в партии есть сомнения касаемо уместности словесных нападок на Трампа на этой неделе после произошедшего.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#политика
#выборы
#президент
#кандидаты
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Лукашенко примет участие в выборах в 2025 году, заявила экс-глава ЦИК Белоруссии
14 июля 2024, 23:51

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2025 году будет участвовать в выборах главы государства, при этом власти примут меры, чтобы они не были безальтернативными. Об этом экс-глава ЦИК страны Лидия Ермошина, занимавшая пост в 1996-2001 годах, заявила в эфире телеканала СТВ.
Она подчеркнула, что Лукашенко как ответственный человек «не бросит народ и страну в беде». Также она добавила, что президент понимает, что в настоящее время нет других достойных кандидатов.

В связи с этим Ермошина выразила надежду на то, что Лукашенко примет участие в выборах главы государства.

Кроме того, экс-председатель ЦИК добавила, что на предстоящих выборах не будет «оголтелой оппозиции», но не исключены кандидаты, которые, однако, не дойдут до кандидатства.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#выборы
#президент
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Украина исподтишка заблокировала поездку Порошенко в США
«Европейская солидарность»: Киев исподтишка заблокировал визит Порошенко в США
14 июля 2024, 23:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко, обвинила киевские власти в срыве поездки их делегации в США.
Днём ранее издание «Страна», ссылаясь на депутата Верховной Рады Софию Федину сообщило, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.

В партии политика сообщили, что власти Украины исподтишка заблокировали поездку делегации во главе с Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки.

Отмечается, что руководство Рады несколько месяцев назад получило приглашение на конвент, однако за это время так и не предоставило делегации «Европейской солидарности» разрешения на выезд.

Такой срыв визита, подчеркнули в партии, указывает на наличие проблем с демократией на Украине.

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#украина
#партия
#сша
#политика
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Трамп отправится на съезд республиканцев в Милуоки несмотря на покушение
14 июля 2024, 22:21

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не станет менять свой график несмотря на покушение, и отправится на съезд республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. Об этом кандидат написал в своей соцсети Truth Social.
«После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но решил, что не могу позволить «стрелку» или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим», — написал политик.
Трамп отметил, что вылетит в Милуоки в ближайшие два часа – в 15:30 (23:30 по мск).

Съезд республиканцев, на котором партия объявит Дональда Трампа своим кандидатом в президенты, пройдет в Висконсине 15-18 июля.

Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвел выстрел в Трампа, когда когда тот рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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«Рассвет настал»: жена Трампа выступила с призывом к американцам
Мелания Трамп призвала американцев объединиться после покушения на супруга
14 июля 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

С призывом к американцам объединиться выступила жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания. Об этом она написала в социальных сетях.
«Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас», — говорится в публикации.

Также Мелания Трамп попросила соотечественников быть выше ненависти, злобы и «простодушных идей».

«Я думаю о вас, дорогие американцы», — заключила экс-первая леди государства.

В Трампа стреляли во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. После стрельбы политик схватился за ухо. Стрелка ликвидировали, им оказался некий Томас Крукс. Позже выяснилось, что винтовку приобрел его отец.

Известно, что в результате инцидента погиб 50-летний мужчина.

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#дональд трамп
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС после удара по Хан-Юнису
14 июля 2024, 18:49

Фото: iStock/:zabelin

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Рафиа Салама в результате удара ВВС по Хан-Юнису в секторе Газа. Об этом со ссылкой на армию Израиля сообщает ТАСС. Салама был одним из организаторов резни 7 октября, говорится в сообщении.
«Вчера, основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, ВВС Израиля атаковали и ликвидировали в районе Хан-Юниса командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламу. Салама был одним из ближайших соратников Мухаммеда ад-Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, и был одним из организаторов резни 7 октября», – заявляет пресс-служба армии Израиля.
По данным ЦАХАЛ, Салама состоял в ХАМАС с начала 1990 годов и работал под руководством Мухаммеда Синвара –брата лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара, участвовал в похищении израильского военного Гилада Шалита, принимал участие в боевых действиях во время израильских операций «Нерушимая скала» 2014 года и «Страж стен» 2021 года.

«Ликвидация Саламы существенно ограничивает военный потенциал ХАМАС», – резюмировали в израильской армии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Целями, по его словам, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля.

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