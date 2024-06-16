Фон дер Ляйен обвинила Россию во взлете мировых цен

Фото: РИА Новости/Родион Прока
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию. Об этом информирует РИА Новости.
С таким заявлением фон дер Ляйен выступила на саммите по Украине в Швейцарии. По ее мнению, в значительном росте цен на еду и энергоносители виновато «эхо агрессивной войны России».
Примечательно, что многие эксперты России и Запада неоднократно утверждали, что санкции против РФ оказались неэффективными и нанесли удар по мировой экономике. Зимой 2022 года глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что за 12 месяцев цены на газ выросли в 6 — 10 раз.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие.
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Примечательно, что многие эксперты России и Запада неоднократно утверждали, что санкции против РФ оказались неэффективными и нанесли удар по мировой экономике. Зимой 2022 года глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что за 12 месяцев цены на газ выросли в 6 — 10 раз.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие.
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Екатерина Коршунова