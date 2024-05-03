Разведка США допустила участие России еще в одном вооруженном конфликте

Фото: iStock/Im Yeongsik
Согласно оценке американской разведки, сотрудничество между Россией и Китаем увеличивается. В том числе стороны взаимодействуют по разрешению военных вопросов.
Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооруженным силам, сообщщает Bloomberg. По ее мнению, Россия и Китай сотрудничают по военным вопросам, якобы включая потенциальное вторжение на Тайвань.
Хейнс указала на стремление Пекина работать с Москвой в разных сферах: военных, политических, экологических и технологических.
Читайте также:
В ДНР разведка Росгвардии нашла скрытый склад ВСУ с боеприпасами
Times: разведка России сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
Немецкая разведка начала проверку по факту перехвата переговоров Бундесвера
Анастасия Хохлова