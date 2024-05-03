Президента Украины Владимира Зеленского контролируют жулики и сомнительные личности. Такое заявление сделала представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.
«Он (Зеленский – ред.) легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него. Его пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить», — заявила Спартц.По её словам, украинский лидер принял множество важных военных решений, основываясь на «театральных представлениях», а не на стратегических соображениях.
Кроме того, конгрессвумен отметила, что Зеленский опасается свободных СМИ, поэтому начинает дискредитировать любого, кто подвергает критике его действия.
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