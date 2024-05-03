«Мы просто позоримся»: В США сделали неожиданное заявление о России

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США собственными руками нарушили мировой порядок, который основывается на законах и правилах, агрессивно отреагировав на спецоперацию РФ на Украине. Так считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Наш ответ на военную операцию России на Украине, начавшуюся в 2022 году, положил начало уничтожению международного порядка, который установили Соединенные Штаты. Все разваливается. Выясняется, что Штаты больше не контролируют ситуацию, а Россия и Китай готовятся стать лидерами», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он добавил, что Америка очень старается сохранить свои позиции, однако безуспешно. При этом эксперт напомнил, что Вашингтон не может остановить даже хуситов.
Таким образом, Джонсон считает, что США необходимо изменить свою стратегию на мировой геополитической арене. А в настоящее время страна просто позорится, заключил он.
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