Боррель убеждён, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп сядут за стол переговоров для обсуждения ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что если Трамп покажет свою готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала СВО на Украине, то это это может создать основу для ведения мирного диалога.
Боррель подчеркнул, что недавно был на Украине и лично общался с Зеленским, который дал понять, что подготовленное решение США и РФ – это то, чего он не примет. При этом сам глава дипломатии ЕС убеждён, что в конечном счёте Путин и Трамп окажутся за столом переговоров, а «в меню будет Украина»
Также он добавил, что большинство европейских государств готовы продолжать поддержку Киева. А сам он всегда выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
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Боррель подчеркнул, что недавно был на Украине и лично общался с Зеленским, который дал понять, что подготовленное решение США и РФ – это то, чего он не примет. При этом сам глава дипломатии ЕС убеждён, что в конечном счёте Путин и Трамп окажутся за столом переговоров, а «в меню будет Украина»
Также он добавил, что большинство европейских государств готовы продолжать поддержку Киева. А сам он всегда выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
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Анастасия Чинкова