США и Европа рассматривают вопрос возвращения Украине ядерного оружия

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Чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что ряд американских и европейских должностных лиц обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины. Одной из форм могут стать запасы конвенционального оружия на территории страны.
Некоторые чиновники даже выступили с предложением вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято после распада СССР.
При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.
Ранее военэксперт Николас Драммонд в беседе с британской газетой Express сообщил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие.
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Некоторые чиновники даже выступили с предложением вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято после распада СССР.
При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.
Ранее военэксперт Николас Драммонд в беседе с британской газетой Express сообщил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие.
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Анастасия Чинкова