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США и Европа рассматривают вопрос возвращения Украине ядерного оружия

NYT: чиновники США и Европы предложили вернуть ядерное оружие Украине
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

Чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что ряд американских и европейских должностных лиц обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины. Одной из форм могут стать запасы конвенционального оружия на территории страны.

Некоторые чиновники даже выступили с предложением вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято после распада СССР.



При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.

Ранее военэксперт Николас Драммонд в беседе с британской газетой Express сообщил, что победивший на выборах в США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие.

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Зеленский готов идти на уступки для завершения конфликта на Украине
Telegraph: Зеленский поменял свою позицию по завершению конфликта на Украине
22 ноября 2024, 12:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский начал менять свою риторику по завершению конфликта на Украине и готов пойти на уступки. Об этом пишет Telegraph.
«Зеленский хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные», — говорится в статье.

Издание отмечает, что с начала ноября Зеленский уже не придерживается своих максималистских идей по завершению конфликта и возвращении территорий Украины военным путем.

Авторы считают, что позиция Зеленского изменилась после победы Дональда Трампа на выборах президента в США.

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«Уничтожить Киев»: На Украине оценили мощь российской ракеты «Орешник»
На Украине заявили, что одного удара «Орешника» достаточно для уничтожения Киева
22 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Всего одного удара ракетой «Орешник» с ядерным зарядом достаточно для того, чтобы уничтожить Киев. Об этом заявил заявил в эфире киевского телеканала кандидат химических наук Глеб Репич, передает украинское издание «Страна».
«Все будет разрушено до фундамента: если Россия атакует Киев ракетой "Орешник" с ядерным зарядом, и сбросит его на Крещатик, то снесет такие районы, как Лукьяновка, Подол, Соломенка, Демеевка и Печерск», — заявил Репич.

По его словам, хватит всего пяти блоков из шести. При этом последним можно дополнительно уничтожить населенный пункт в пригороде украинской столицы.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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ТСН: в Днепропетровской и Киевской областях прозвучали взрывы
22 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/ Ivan Murauyou

На Украине в Днепропетровской и Киевской областях прозвучали взрывы, проинформировал ТСН в Телеграм-канале.
В Киевской области работает система противовоздушной обороны. Детали о местах взрывов не сообщаются, официальные лица на данный момент пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Староконстантинове Хмельницкой области прогремела серия взрывов. Ещё взрывы раздавались в украинской столице. В 11:05 по московскому времени в Киеве объявили воздушную тревогу.

17 ноября на украине ввели режим экстренных отключений электроэнергии, что по всей Украине происходили взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии», передавал министр энергетики страны Герман Галущенко. Тогда на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Других подробностей министр не приводил.

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Forbes: Российский «Орешник» доставил до цели все свои боеголовки
22 ноября 2024, 11:42

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российские ракеты средней дальности «Орешник» были запущены по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске накануне, 21 ноября. Они доставили к цели все свои боеголовки.
Об этом написал обозревать издания Forbes Дэвид Экс. По его словам, высокоточная телеметрия показала, что это были баллистические ракеты. Он подчеркнул, что ракеты не были межконтинентальными, как показалось изначально. По словам Экса, это были баллистические ракеты средней дальности.

По словам бразильского политолога Жованы Бранку, применение Россией баллистических ракет стало своеобразным предупреждением НАТО. Таким образом Москва отправила альянсу сигнал о том, что следует избегать дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении к Вооружённым силам и гражданам страны подчеркнул, что удар с использованием новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал ответным шагом на атаку российской территории западными ракетами большой дальности.

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#ракеты
#удар
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«Чрезвычайно сложная задача»: на Западе оценили возможность сбить ракету «Орешник»
Defense One: новую российскую ракету «Орешник» тяжело сбить
22 ноября 2024, 11:38

Фото: iStock/vadimrysev

Российскую ракету «Орешник» практически невозможно сбить из-за разделяющейся головной части и огромной скорости. Об этом пишет издание Defense One.
Издание ссылается на директора проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако, который признался, что не понимает, чем Россия нанесла удар по заводу в Днепропетровске. По кадрам удара он предположил, что новое оружие, скорее всего, оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

«Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро, особенно если это (происходит) на возвышенной траектории», — отметил Карако.

По его словам, разделяющиеся боеголовки маневренны, что значительно осложняет работу систем противовоздушной обороны. И от такой ракеты очень сложно защищаться, заключил эксперт.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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#владимир путин
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#ракеты
#удар
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В Госдуме назвали баллистическую ракету «Орешник» козырем России
Депутат Госдумы Ивлев заявил, что ракета «Орешник» является козырем России
22 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новейшая баллистическая ракета «Орешник» является козырем России, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», генерал-майор Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Россия в день небесного покровителя своей армии Михаила Архангела «вынула из рукава козырь», который некому и нечем побить.

Ивлев добавил, что российские военные наносят ответные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре. Он подчеркнул, что западные страны были предупреждены о последствиях применения ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.

Днём ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с началом украинских обстрелов с применением западного дальнобойного оружия. Глава государства сообщил об успешном ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#вооружение
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В Киеве и Хмельницкой области прогремело несколько взрывов
22 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области. В регионе идет налет "Шахедов"», — говорится в сообщении украинского издания.

Также добавляется, что взрывы раздались в Киеве.

В 11:05 по московскому времени в украинской столице вновь объявили воздушную тревогу.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Вв Верховной Раде отменили заседание, опасаясь российской атаки. Аппарат парламента перешел на дистанционную работу. По словам Гончаренко, следующее заседание запланировано на декабрь.

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#заседание
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МИД КНР призвал стороны к сдержанности после ударов по РФ и выступления Путина
22 ноября 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В министерстве иностранных дел Китая призвали стороны украинского конфликта к сдержанности. Обращение МИД КНР появилось после нанесения Киевом ударов западным дальнобойным оружием вглубь территории России и видеообращения президента РФ к Вооружённым силам и гражданам страны.
В своей речи российский лидер анонсировал ответные меры на нанесение ударов западными ракетами дальнего радиуса действия по территории РФ. Он подчеркнул, что осуществление таких ударов с использованием систем ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании невозможно без участия специалистов из тех стран, где это оружие изготавливалось.

Владимир Путин заявил о праве России на ответные меры, частью которых стал удар, нанесённый накануне по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. При атаке использовался новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Президент уточнил, что ракета при проведении испытаний не была оснащена ядерным зарядом.

Китай призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Этот призыв выглядит особенно актуальным на фоне недавнего заявления официального представителя Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирала Томаса Бьюкенена о возможности обмена ядерными ударами.

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#сша
#оружие
#владимир путин
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#китай
#ракета
#удар
#рф
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В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/PavelRodimov

Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами в четверг.
Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением, в ходе которого заявил об успешно проведённом испытании ракеты «Орешник».

США были незадолго до запуска уведомлены по каналом снижения ядерной опасности, подчеркнула Сингх.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия за 30 минут до запуска уведомила Вашингтон о своих планах.

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#владимир путин
#вс рф
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