Стала известна позиция Европы в вопросе капитуляции Украины из-за Трампа

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Руководства европейских стран не считают, что Украина будет вынуждена капитулировать после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
«Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Это не может быть капитуляцией Украины», — говорится в статье.
На Западе считают, что Трамп все же может подписать соглашение о гарантиях безопасности по Украине, но без вступления Киева в НАТО, отмечает издание.
Уточняется, что команда Трампа склоняется к корейскому варианту окончания конфликта, когда разделение сторон происходит по выбранной границе. При этом действия по обеспечению этого договора еще не известны.
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