Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Последние события в зоне конфликта на Украине установят новый статус-кво перед приходом к власти в США Дональда Трампа на фоне его обещаний в кратчайшие сроки урегулировать конфликт. Об этом написала газета Guardian после удара ВС РФ новейшей баллистической ракетой «Орешник».
Накануне президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Российские войска нанесли ей удар по оборонному предприятию в Днепропетровске. Это был один из крупнейших заводов, который производил ракеты и ремонтировал западную военную технику.
Издание пишет, что происходящая в настоящее время эскалация украинского конфликта установит новый статус-кво ко дню, когда Трамп официально станет президентом США. К этому моменту его возможности будут варьироваться от «жёсткого торга» до «сдачи Украины на растерзание».
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Анастасия Чинкова