Боррель выразил сомнения в возможности военного принуждения России к перемирию

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что перспектива заставить Россию заключить перемирие с Украиной военным путем кажется крайне маловероятной.
По его словам, хотя усиление Украины в военном и политическом плане может способствовать переговорам, вероятность достижения такой цели выглядит отдаленной.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию конфликта пока не поступало. Президент РФ Владимир Путин также выдвигал условия для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Однако после недавних атак ВСУ на Курскую область, Путин отметил, что переговоры с Украиной при текущих обстоятельствах невозможны.
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«Есть стратегическая логика в том, чтобы укреплять Украину, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров, но это весьма отдаленная перспектива», — подчеркнул Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию конфликта пока не поступало. Президент РФ Владимир Путин также выдвигал условия для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Однако после недавних атак ВСУ на Курскую область, Путин отметил, что переговоры с Украиной при текущих обстоятельствах невозможны.
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Елена Перлова