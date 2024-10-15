Фото: сайт Бундестага
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, о судьбе гитлеровской Германии.
Свое заявление Пушков сделал в ответ на недавние высказывания Мерца о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Он также задал риторический вопрос о том, уверен ли Мерц, что США окажут Германии поддержку, если немецкие ракеты будут запущены по России, или же американцы предпочтут остаться в стороне в случае эскалации конфликта.
Напомним, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от передачи Украине дальнобойных ракет, несмотря на давление со стороны Мерца.
Ранее бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что решение Германии прекратить военную помощь Украине и ее неверие в способность ВСУ провести новое контрнаступление означает, что теперь «все кончено» и Киев проиграл. В свою очередь, политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» заявил, что эти слова можно считать глупостями, потому что Германия играет значительную роль в поддержании существования киевского режима.
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«Фридрих Мерц, который поддерживает удары по России немецкими ракетами, забыл уроки истории. Стоит помнить, чем закончилась для Германии попытка напасть на Россию в прошлом», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он также задал риторический вопрос о том, уверен ли Мерц, что США окажут Германии поддержку, если немецкие ракеты будут запущены по России, или же американцы предпочтут остаться в стороне в случае эскалации конфликта.
Напомним, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от передачи Украине дальнобойных ракет, несмотря на давление со стороны Мерца.
Ранее бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что решение Германии прекратить военную помощь Украине и ее неверие в способность ВСУ провести новое контрнаступление означает, что теперь «все кончено» и Киев проиграл. В свою очередь, политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» заявил, что эти слова можно считать глупостями, потому что Германия играет значительную роль в поддержании существования киевского режима.
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Елена Перлова