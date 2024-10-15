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Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ Мерцу о судьбе гитлеровской Германии

15 октября 2024, 00:44
Фото: сайт Бундестага

Фото: сайт Бундестага

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, о судьбе гитлеровской Германии.
Свое заявление Пушков сделал в ответ на недавние высказывания Мерца о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

«Фридрих Мерц, который поддерживает удары по России немецкими ракетами, забыл уроки истории. Стоит помнить, чем закончилась для Германии попытка напасть на Россию в прошлом», — написал Пушков в своем Telegram-канале.


Он также задал риторический вопрос о том, уверен ли Мерц, что США окажут Германии поддержку, если немецкие ракеты будут запущены по России, или же американцы предпочтут остаться в стороне в случае эскалации конфликта.

Напомним, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от передачи Украине дальнобойных ракет, несмотря на давление со стороны Мерца.

Ранее бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что решение Германии прекратить военную помощь Украине и ее неверие в способность ВСУ провести новое контрнаступление означает, что теперь «все кончено» и Киев проиграл. В свою очередь, политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» заявил, что эти слова можно считать глупостями, потому что Германия играет значительную роль в поддержании существования киевского режима.

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Евродепутат посетил Москву и сравнил ее с Европой
Прибывший в Москву евродепутат Блага призвал не верить лжи Запада про Россию
14 октября 2024, 22:25

Фото: iStock/JoyNik

Прибывший в Москву евродепутат от Словакии Любош Блага призвал жителей стран Запада не верить лжи про Россию, которую распространяют за границей. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, о российской действительности распространяют «невероятную ложь».
«Могу подтвердить, что о России распространяется на Западе невероятная ложь. <...> Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни. Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», — призвал он.
Блага также напомнил европейцам о ценах на бензин, указав, что в России он стоит всего лишь порядка 60 центов. Вдобавок он опроверг слухи о грязи и бардаке, показав московское метро, которое, по его мнению, несравнимо чище парижского или нью-йоркского метрополитена.

Евродепутат подчеркнул, что российская экономика растет вопреки всем санкциям, которые, на самом деле, бьют лишь по западным странам, страдающим от рестрикций.

Блага добавил, что помимо этого россияне не стыдятся свой истории, берегут памятники и сохраняют историческую правду о победе над нацизмом.

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В Европе хотят усилить санкции против «теневого флота» России
Боррель предложил Евросоюзу усилить санкции против «теневого флота» России
14 октября 2024, 21:54

Фото: iStock/1971yes

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого «теневого флота» России, чтобы подорвать экспорт нефти из РФ. Об этом он заявил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. По его словам, количество кораблей, которые относятся к «теневому флоту», только растет.
«Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается <…> Я предложил обсудить усиление санкций», — отметил он.
Стоит отметить, что против российского «теневого флота» уже вводили санкции — в июне 2024 года в рамках 14-го пакета. Тогда под ограничения попали 27 кораблей.

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#москва
#санкции
#нефть
#ограничения
#вс рф
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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР
14 октября 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанный 19 июня 2024 года. Соответствующий документ появился в думской электронной базе. Отмечается, что новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно.
«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — говорится в документе.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время визита российского лидера в Северную Корею в конце июня 2024 года. Это соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Таким образом будут легализованы взаимные поставки вооружений, боеприпасов, а также технологий.

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#владимир путин
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#кндр
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Политолог Дудаков объяснил сомнения в инсценировке Трампом покушения на себя
14 октября 2024, 21:24

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог, американист Малек Дудаков выразил сомнения в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог инициировать покушение на себя, которое снова случилось.
«Никакой инсценировкой покушения это не является, не стоит верить в такую историю заговоров. Тем более, как мы видим, второе и третье покушение никак на рейтингах Трампа не сказались, и на мнения электората они уже, в общем-то, не влияют», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Дудаков.

Он добавил, что у Трампа вполне достаточно и без того оппонентов, среди которых есть и откровенно психически нездоровые люди, которые могут пойти на преступление.

Ранее Малек Дудаков допустил новые покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, причём с использованием даже дронов.

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#сша
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#покушение
#дональд трамп
#президент
#выборы
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Нетаньяху сделал дерзкое заявление про Ливан
Нетаньяху: Израиль продолжит бить по Ливану, и Бейрут не исключение
14 октября 2024, 21:06

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит бить по Ливану в рамках борьбы с шиитской группировкой «Хезболлах», причем Бейрут не является исключением. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит канцелярия.
«Я хочу прояснить: мы продолжим беспощадно наносить удары по «Хезболле» во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте. <...> Мы доказали это в последнее время и продолжим доказывать и в ближайшие дни», — сказал политик.
Военную базу ЦАХАЛа атаковала «Хезболлах» при помощи боевого дрона, который запустили с ливанской территории. Аппарат ударил в армейскую столовую во время ужина.

Операцию «Железные мечи» Израиль начал 7 октября 2023 года.

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Азербайджан отказался от предложения Армении о заключении мира частями

Китай призвал остановить насилие в Газе

Стали известны детали тайных сообщений от Ирана для США
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#биньямин нетаньяху
#война
#ливан
#новости
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Азербайджан отказался от предложения Армении о заключении мира частями
Алиев назвал далеким от реальности предложение Армении заключать мир частями
14 октября 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Президент Азербайджана назвал далеким от реальности предложение Армении заключать мирный договор между двумя странами частями, не дожидаясь соглашения по тем пунктам, которые еще обсуждаются. Об этом он заявил на встрече с новым послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепо, о чем сообщила его пресс-служба. По его словам, прецеденты с таким подходом о подписании мирного соглашения ему неизвестны.
«Президент Ильхам Алиев отметил, что все пункты мирного договора равноценны, неотделимы друг от друга. С этой точки зрения, подчеркнул глава государства, странное предложение Армении "подписать все, что было согласовано, оставив несогласованные статьи на потом" далеко от реальности, и ему неизвестны прецеденты с таким подходом», — пояснили в пресс-службе азербайджанского лидера.
Ранее сообщалось, что Азербайджан поставил Армению перед выбором: окончательно нормализовать отношения или же продолжить конфронтацию на всех уровнях. Соответствующий призыв опубликовал на своем сайте азербайджанский МИД. В заявлении отмечается, что Баку, в свою очередь, рассчитывает именно на нормализацию отношений между странами.

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#призыв
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#азербайджан
#отношения
#армения
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В США оценили годность американцев к военной службе
Министр армии США Вормут: к военной службе годны меньше четверти американцев
14 октября 2024, 20:10

Фото: istockphoto/dangutsu

К военной службе годны меньше четверти граждан США, заявила министр американской армии Кристина Вормут. Ее слова цитирует издание Task and Purpose.
«Менее четверти американцев годны к военной службе, менее 10% молодых людей заинтересованы в ней», — сказала Вормут.
В следующем году планируется набрать на службу свыше 60 тысяч человек, что больше предыдущего количества новобранцев в последние пару лет на шесть тысяч солдат.

Чиновница не раз говорила об имеющихся проблемах с набором. В 2024 году американские войска впервые выполнили целевой показатель в 55 тысяч новобранцев.

Ранее сообщалось, могут ли продолжиться покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, и какие методы могут быть использованы для этого.

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Симоньян высказалась об уходе BBC c Ближнего Востока

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ЕС намерен «оказать поддержку» гендерному равенству в Молдавии
#мир
#сша
#армия
#военные
#новости
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Симоньян высказалась об уходе BBC c Ближнего Востока
Главред RT Симоньян про уход BBC с Ближнего Востока: свято место пусто не бывает
14 октября 2024, 19:25

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на переживания гендиректора BBC, что медиапространство Ближнего Востока после ухода иностранного телеканала заняли российские СМИ, а именно, Sputnik.
«Гендиректор Би-би-си переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимаем мы... «Свято место пусто не бывает», «Уходя — уходи» и прочий русский фольклор им на сдачу», — сказано в публикации Симоньян.
Ранее сообщалось, чье имя призвала не забывать Маргарита Симоньян, как это связано с Одессой и российским флагом. Отмечалось, что человек, о котором идет речь, проявил мужество и смелость. Его сравнили с Зоей Космодемьянской.

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#мир
#россия
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#новости
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Китай призвал остановить насилие в Газе
Глава МИД Китая Ван И: гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться
14 октября 2024, 19:15

Фото: iStock/Fotonen

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, во время которого заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться, а насилие в ответ на насилие ни к чему не приведет. Его слова приводит МИД КНР. Ван И также подчеркнул, что жизни людей любого происхождения одинаково ценны.
«Жизни всех людей одинаково ценны, независимо от того, из какой они страны и какой расы. Гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться. Насилие в ответ на насилие не может действительно решить обоснованные опасения всех сторон», — отметил он.
Глава китайского МИД также подчеркнул, что палестинская проблема — основная на Ближнем Востоке, о чем говорит развитие конфликта в секторе Газа. Решением, по его мнению, будет являться принцип «два государства для двух народов», который поможет прийти к миру, стабильности и безопасности.

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