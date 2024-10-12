Боррель высказался о планах Израиля запретить работу агентства ООН

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Законодательная инициатива правительства Израиля, которое рассматривает проект запрета работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь для еврейского государства катастрофические последствия.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз выражает серьёзную озабоченность в связи с данной инициативой, которая в настоящее время обсуждается в парламенте Израиля. В Европе также поддерживают опасения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что такое решение, в случае его принятия, будет иметь катастрофические последствия, добавил глава европейской дипломатии.
Боррель пояснил, что возможный запрет БАПОР не позволит обеспечивать должную защиту палестинских беженцев на оккупированном израильтянами Западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и секторе Газа.
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Александр Бойцов