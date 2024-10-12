«Хезболла» ударила по штабу военного округа ЦАХАЛ в Цфате на севере Израиля

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Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по штабу военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Цфат на севере Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Также войска Ливана запустили ракеты по приграничному городу Тверия, находящемуся в 35 километрах от ливанско-израильской границы, и по базе ЦАХАЛ в населённом пункте Хума на Голанских высотах.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ракетным ударом ликвидировала преемника также погибшего под обстрелами в ливанском Бейруте генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насруллы и преемника его преемника. Это, по словам премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, нанесло большой ущерб по возможностям движения.
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Анастасия Чинкова