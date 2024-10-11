Небензя: США, скованные предвыборной кампанией, потакают агрессии Израиля

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Соединённые Штаты в поддержке агрессивных действий Израиля, которые, по его словам, связаны с предстоящей президентской кампанией в США.
Небензя сделал это заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Он подчеркнул, что Россия считает главным приоритетом скорейшее прекращение огня в секторе Газа, что, по его мнению, поспособствует общей деэскалации в регионе, включая Ливан и Ближний Восток в целом.
Небензя также выразил сомнение в способности некоторых членов Совбеза принять независимые решения из-за их стремления не поставить в неудобное положение своего американского союзника.
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«Израиль пошёл «ва-банк» с атаками против Ливана, а США, несмотря на горький опыт 2006 года, поддерживают его, будучи скованными своей предвыборной кампанией», — отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что Россия считает главным приоритетом скорейшее прекращение огня в секторе Газа, что, по его мнению, поспособствует общей деэскалации в регионе, включая Ливан и Ближний Восток в целом.
Небензя также выразил сомнение в способности некоторых членов Совбеза принять независимые решения из-за их стремления не поставить в неудобное положение своего американского союзника.
«Вместо конкретных действий мы слышим только красивые, но пустые речи», — подытожил он.
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Елена Перлова