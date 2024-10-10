Стало известно о планах Израиля на ответный удар по Ирану

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Кабинет безопасности Израиля назначил заседание, на котором будет определен ответ на атаку Ирана, случившуюся 1 октября. Об этом пишет американское информагентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в израильском руководстве. Он заявил, что на заседании планируют провести голосование.
По информации агентства, заседание пройдет сегодня, 10 октября. Окончательное решение о дате ответного удара по Ирану будут принимать министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Иран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного вооружения на фоне ожидания атаки со стороны Израиля. Отмечалось, что обсуждение данного вопроса является серьезнейшими дебатами в иранском парламенте.
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