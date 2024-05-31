Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий

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Российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня. Моргулов подчеркнул, что Москва фиксирует намерения Штатов сформировать очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.
Напомним, Вашингтон неоднократно открыто заявляет о своей борьбе с Пекином в различных сферах. Так, США намерены поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли.
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.
Напомним, Вашингтон неоднократно открыто заявляет о своей борьбе с Пекином в различных сферах. Так, США намерены поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли.
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Екатерина Коршунова