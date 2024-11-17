Жозеп Боррель (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель войдет в мировую историю как кровавый пропагандист за чужой счет. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя новость об отставке главы европейской дипломатии.
«Не верится, право, что в отставку уходит, наконец, Боррель! Он казался вечным в нагнетании ненависти к России, призывая к уничтожению всего нашего с помощью энтузиастов команды Зеленского», – отметил сенатор.
По его словам, Жозеп Боррель вошел в историю очень странным образом.
Ранее Боррель на пенсии публично оскорбил кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, победившего на выборах в США. Он сравнил политика с испанским диктатором Франсиско Франко.
Читайте также:
Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом
Евросоюз признал, что конфликт на Украине отошёл на второй план
В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине
Александр Климов