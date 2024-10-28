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Евросоюз признал, что конфликт на Украине отошёл на второй план

Боррель признал отход конфликта на Украине на второй план
28 октября 2024, 14:35
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине в данный момент отошёл на второй план. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции RNE.


Он отметил, что происходящее на Ближнем Востоке отодвинуло конфликт на Украине на второй план. Теперь о нём не говорят, как будто все закончилось. Однако это не так и стоит помнить о происходящем между Россией и Украиной, поскольку конфликт продолжается с той же интенсивностью.

Также Боррель добавил, что события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, в любой момент могут стать искрой, которая вызовет куда более сильный пожар.

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#евросоюз
#украина
#конфликт
#политика
Скандал с депутатом КПРФ и ссора с олигархом: за что на самом деле сразу двум российским губернаторам грозит отставка
28 октября 2024, 14:56

Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

К концу 2024 года ожидается отставка сразу двух губернаторов российских регионов. В числе возможных кандидатов на увольнение — губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Республики Коми Владимир Уйба. О том, что известно о губернаторах, которым грозит уход, расскажет «Радио 1».

Причины отставки Голубева


Решение об отставках губернаторов находится в компетенции президента РФ Владимира Путина. Возможный уход Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области связан с его длительным пребыванием на этой должности. Он был назначен на пост еще в 2010 году. В 2015 и 2020 годах он был переизбран на прямых выборах. Срок его полномочий истекает в 2025 году.

Причины отставки Уйбе


По информации «Ведомостей», к руководителю Республики Коми Владимиру Уйбе в администрации президента относятся с недовольством. Это связано с его участием в конфликтах на территории региона. Ситуация в республике остается напряженной с момента ареста бывшего губернатора Вячеслава Гайзера в 2015 году.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что Уйба унаследовал сложную ситуацию от своего предшественника Сергея Гапликова, который распустил местную элиту. Экономика Республики Коми, по его словам, сильно зависит от нескольких крупных корпораций. Политолог Владимир Слатинов добавляет, что Уйба, обладая опытом в здравоохранении и руководстве ФМБА, не смог наладить эффективное взаимодействие с населением и местными элитами.

Биография Василия Голубева


Василий Голубев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)


Василий Голубев родился 30 января 1957 года в семье шахтеров в станице Ермаковская. В 13 лет он впервые посетил крупный город — Ростов-на-Дону, куда его отец привез на футбольный матч. Неудача с поступлением в Харьковский институт после школы заставила Василия устроиться слесарем на шахту «Шолоховская». Однако через год он успешно сдал экзамены и поступил в Московский университет управления.

В 1997 году Голубев завершил обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ. После окончания университета в 1980 году Голубев устроился работать старшим инженером на Видновское автотранспортное предприятие. В 1983 году он полностью переключился на партийную работу. В 1990 году его избрали председателем Видновского городского Совета народных депутатов. В ноябре 1991 года Василий стал руководителем Ленинского района Московской области, а в 1996 году выиграл выборы на пост главы района.

В 1999 году Голубев занял должность вице-губернатора Московской области. В апреле 2000 года он был назначен первым вице-премьером правительства Московской области. В декабре 2003 года Голубев вновь возглавил Ленинский район, где работал до 2010 года. В том же году его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия» на пост губернатора Ростовской области.

Голубев женат и имеет троих детей.

Биография главы Коми Уйбы


Владимир Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске. Он получил образование в Свердловском государственном медицинском институте, где в 1982 году защитил диплом по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог». В 2005 году Уйба прошёл дополнительное обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

Свою карьеру Владимир начал в 1982 году в качестве врача-терапевта на одном из предприятий Свердловска. С 1984 по 1989 год он работал главным врачом профилактория Белоярской АЭС в Заречном Свердловской области. С 1989 по 1999 год Уйба возглавлял медико-санитарную часть №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР.

В период с 2002 по 2003 год Уйба возглавлял компанию «ВИРУ» в Заречном, после чего вернулся на пост заместителя руководителя. В январе 2020 года Уйба был назначен заместителем министра здравоохранения РФ. Спустя несколько месяцев, 2 апреля, президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, а 13 сентября того же года он был избран на эту должность с поддержкой 73,18% избирателей.

Уйба женат и воспитывает пятерых детей.


Скандалы Уйбы


Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В мае 2022 года Владимир Уйба назвал депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова «новым фашистом». В ответ Михайлов подал в суд иск о защите своей чести и достоинства. Скандал разгорелся после того, как Уйба отправил аудиосообщение одному из жителей Республики Коми. Губернатор заявил: «Поздравляю вас с Великим праздником нашей Победы, победой над фашистами и над такими новыми фашистами, которым является господин Михайлов. Всем им осиновый кол, на их могилах. Слава богу, что наши деды в свое время разгромили фашистов. Сейчас разгромим и мы неофашистов».

В 2023 году Уйба вновь угодил в скандал. В интернете появилось видео, на котором запечатлена встреча с Уйбой, предположительно снятая сотрудником полиции. Инцидент произошёл в центре Сыктывкара, когда местные жители пожаловались на неправильно припаркованные автомобили.

В ходе короткого диалога с полицейским Владимир Уйба заявил: «Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда, вот с проблесковыми, и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции. Вот встать и стоять! Пока я не уеду».

Полицейский ответил, что доложит о происшествии в дежурную часть. Видеозапись обрывается на этом моменте, и дальнейшее развитие событий остаётся неизвестным.

Ссора с крупным олигархом


На днях стало известно, что Владимир Уйба может столкнуться с риском утраты важного источника доходов для региона. Главный акционер компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов принял решение о закрытии регионального офиса нефтегазовой компании. По информации, поступившей из политических кругов, причиной этого шага стало недовольство Алекперова, который, посетив Коми, более часа ждал встречи с Уйбой, но она так и не состоялась.

Тем не менее, представители правительства Коми уверяют, что республика и «Лукойл» продолжают сотрудничество в рамках развития региона без каких-либо конфликтов. Утверждается, что производственная деятельность не прекращается и в следующем году ожидается увеличение поступлений от «Лукойла».

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Евросоюз назвал условие для получения Украиной средств от российских активов
28 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз в качестве жёсткого предварительного условия для предоставления Украине микрофинансового кредита на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России назвал следование его политике, соблюдение «демократических механизмов», верховенства права и прав меньшинств. Если Киев не исполнит эти требования Брюссель вправе лишить страну всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита.
Отмечается, что данное решение было опубликовано в понедельник в официальном журнале Евросоюза. Оно вступит в силу 29 октября.

Также в документе указано, что Украине должна взять на себя обязательства по сотрудничеству с Евросоюзом в восстановлении, реконструкции и модернизации военной промышленности, а также реализации иных актуальных программ объединения.

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#украина
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#финансирование
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Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета по Украине
28 октября 2024, 14:14

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с требованием прекратить сотрудничать с Россией и отказаться от нейтралитета в вопросе украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью The Times of India.
Также украинский лидер высказался о том, как Индия может поспособствовать прекращению российско-украинского конфликта. Зеленский призвал Моди заблокировать экономику России, заявив, что именно это станет шагом навстречу миру. Он объяснил, что блокирование дешёвых энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса РФ приведёт к снижению возможностей ​Москвы вести боевых действия.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что все участники саммита БРИКС в Казани, говорящие о нейтральной позиции и выражающие желание помогать в урегулировании конфликта, на самом деле поддерживают Россию.

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#владимир зеленский
#украина
#индия
#брикс
#конфликт
#россия
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В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной
Песков: публичной беседы Путина и генсека ООН не было по просьбе Гутерриша
28 октября 2024, 13:39

Антониу Гутерриш (Фото: сайт Кремя)

Беседа Владимира Путина и Антониу Гутерриша в Казани не была публичной по просьбе главы Организации Объединенных Наций, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу», — отметил представитель Кремля.

Российский лидер и генсек ООН на встрече в Татарстане обсудили много разных вопросов.

В рамках саммита БРИКС Владимир Путин и Антониу Гутерриш обменялись мнениями по поводу судоходства в Черном море. Глава ООН отметил важность свободы судоходства и поддержал проведение дальнейших разговоров по данной теме. Гутерриш также поговорил с Путиным по поводу обстановки на Ближнем Востоке. Нужно избегать дальнейшей эскалации в регионе, заявил генсек ООН.

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#владимир путин
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#брикс
#казань
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Признанный иноагентом депутат Вишневский* сложит полномочия 30 октября
28 октября 2024, 13:22

Борис Вишневский* (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный Минюстом РФ иностранным агентом, сложит свои полномочия с 30 октября в соответствии с требованиями закона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он написал, что 30 октября завершается его работа в законодательном собрании Петербурга. Также он выразил благодарность петербуржцам, которые всегда доверяли и продолжают доверять ему.

Кроме того, Вишневский* подчеркнул, что продолжит через суд оспаривать решение Минюста РФ о включении его в реестр иноагентов.

Напомним, что по федеральному закону от 15 мая полномочия представителей публичной власти, включённых в список иноагентов, прекращаются в досрочном порядке, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из реестра.

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Россия фиксирует попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии, заявил Песков
28 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/Denis Kabanov

Россия фиксирует попытки дестабилизации ситуации в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Он отметил, что это публично декларируется. Все попытки дестабилизации ситуации в стране видны российской стороне.

Ранее сообщалось, что Киев направит в Грузию своих боевиков из числа этнических грузин для подготовки провокаций в стране. Известно, что туда уже направлен координатор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

По итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54% голосов.

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#грузия
#выборы
#политика
#россия
#дмитрий песков
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Зеленский обвинил участников саммита БРИКС в поддержке России
Зеленский: страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию
28 октября 2024, 12:59

Страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нейтральность в вопросе российско-украинского конфликта в его понимании означает поддержку России.

Зеленский подчеркнул, что все, кто присутствовал на саммите БРИКС в Казани, говорил о своей нейтральности и желании помочь в разрешении конфликта мирным путём, выглядят на самом деле пророссийскими.

Напомним, что саммит, помимо прочих, посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что все международные мероприятия, на которых происходит единение государств, очень важны, поскольку именно благодаря этому решаются глобальные мировые проблемы.

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#владимир зеленский
#саммит
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#брикс
#россия
#украина
#конфликт
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Крупнейшая выставка собак «Евразия 2024» пройдёт в Москве 16 и 17 ноября
28 октября 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Российской кинологической федерации

16 и 17 ноября Российская кинологическая федерация проведет крупнейшую выставку собак всех пород — «Евразия 2024». Более 10 тысяч собак соберутся в «Крокус Экспо», чтобы участвовать в выставочных и спортивных рингах, сражаясь за титулы и призовые места.
Выставка традиционно привлекает гостей и участников со всех уголков России, предлагая им возможность увидеть более 10 тысяч собак, представляющих свыше 270 пород, как редких, так и популярных в стране и мире.

На мероприятии гостей ждет насыщенная программа, в которую входят спортивные состязания, интерактивные стенды, лекции от ведущих специалистов в области кинологии, бесплатные ветеринарные консультации, викторины и разнообразные зоотовары.

На фестивале состоится чемпионат России по танцам с собаками, а также показательные выступления по мондьорингу, ноузворку, дог-фризби и пастушьей службе. Кроме того, пройдут мастер-классы, конкурс «Юный хендлер», лекции и консультации.

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#собаки
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До конца года два российских губернатора могут уйти в отставку
«Ведомости»: Главы Ростовской области и Коми могут уйти в отставку до конца года
28 октября 2024, 11:25

Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)

До конца 2024 года с поста губернатора может уйти возглавляющий Республику Коми Владимир Уйба. Такая же судьба может ожидать губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Об этом со ссылкой на два источника пишут «Ведомости». Уточняется, что окончательное решение по этому поводу примет президент РФ Владимир Путин.

По сведениям издания, в ситуации с Голубевым его уход может быть связан с тем, что он уже очень долго работает на посту губернатора — с 2010 года. Он был назначен на должность ещё президентом Дмитрием Медведевым, когда не существовало прямых губернаторских выборов.

С Владимиром Уйбой ситуация иная. По словам собеседника издания, им недовольны в администрации президента, в том числе из-за того, что он нередко становился участником конфликтных ситуаций в регионе. Кроме того, он испортил отношения с местными элитами, а в региональном правительстве наблюдается высокая текучка кадров.

Срок губернаторских полномочий для Уйбы истекает в 2025 году, но, возможно, ему придётся уйти со своего поста раньше, считают собеседники издания.

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