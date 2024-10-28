Евросоюз признал, что конфликт на Украине отошёл на второй план

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине в данный момент отошёл на второй план. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции RNE.
Он отметил, что происходящее на Ближнем Востоке отодвинуло конфликт на Украине на второй план. Теперь о нём не говорят, как будто все закончилось. Однако это не так и стоит помнить о происходящем между Россией и Украиной, поскольку конфликт продолжается с той же интенсивностью.
Также Боррель добавил, что события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, в любой момент могут стать искрой, которая вызовет куда более сильный пожар.
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Анастасия Чинкова