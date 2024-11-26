Бортников: НАТО стремятся расширить возможности в Чёрном море и выйти к Каспию

Александр Бортников (фото: kremlin.ru)
НАТО стремится к расширению боевых возможностей в Чёрном море и получению доступа к Каспийскому морю путём ускоренного внедрения в Арктический и Балтийский регионы. Об этом завил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что военная угроза со стороны Североатлантического альянса постоянно растёт. Ему удалось закрепиться на границах России и Белоруссии. Теперь НАТО ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, а также стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море и ищет способы получения доступа к Каспию.
Также Бортников добавил, что сеть американских лабораторий, прикрываясь предлогом противодействия «биологическим угрозам», на самом деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.
Читайте также:
ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ
Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ
Избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США, убеждён глава ФСБ
Анастасия Чинкова