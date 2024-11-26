Избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США, убеждён глава ФСБ

Фото: Сайт Кремля
Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли приведёт к кардинальной смене внешней политики Вашингтона. К такому выводу пришёл директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что коллективный Запад, возглавляемый США, стремясь сохранить своё доминирование на мировой арене и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставит этим процессам только «разжигание» всеобщей напряжённости.
В связи с этим, заключил Бортников, маловероятно, что приход к власти в Штатах Трампа кардинально изменит внешнюю политику страны.
Читайте также:
Зеленский заявил, что ждёт от Трампа план по окончанию конфликта на Украине
Конгрессмен рассказал о будущей энергетической политике Трампа
В команде Трампа из-за противоречий возникли ругань и рукоприкладство
Анастасия Чинкова