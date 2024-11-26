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Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества независимых государств (СНГ) и соседних регионах. Об этом глава государства написал в приветствии к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое зачитал глава СВР Сергей Нарышкин.


Президент подчеркнул, что для выполнения этой цели необходимо оперативно выявлять любые тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться сведениями и опытом работы.

Также Путин отметил, что уже на протяжении 20 лет такие встречи позволяют рассматривать актуальные вопросы, прорабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внешних и внутренних угроз, а также выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.

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Бортников: НАТО стремятся расширить возможности в Чёрном море и выйти к Каспию
26 ноября 2024, 11:43

Александр Бортников (фото: kremlin.ru)

НАТО стремится к расширению боевых возможностей в Чёрном море и получению доступа к Каспийскому морю путём ускоренного внедрения в Арктический и Балтийский регионы. Об этом завил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что военная угроза со стороны Североатлантического альянса постоянно растёт. Ему удалось закрепиться на границах России и Белоруссии. Теперь НАТО ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, а также стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море и ищет способы получения доступа к Каспию.

Также Бортников добавил, что сеть американских лабораторий, прикрываясь предлогом противодействия «биологическим угрозам», на самом деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.

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#александр бортников
#фсб
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#чёрное море
#политика
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Лавров: НАТО отбросила все приличия, говоря о превентивных ударах по России
26 ноября 2024, 11:29

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

В Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, рассуждая о возможности нанесения превентивных ударов по России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ, глава российского МИД напомнил слова руководителя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, что для защиты стран-участниц НАТО необходимо наносить упреждающие удары по тем целям на территории России, которые, по их мнению, могут представлять потенциальную угрозу для военного блока.

«Все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично» — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в данном случае комментировать уже нечего. Североатлантический альянс облёк свои агрессивные намерения в конкретную форму.

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Избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США, убеждён глава ФСБ
Бортников: избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США
26 ноября 2024, 11:20

Фото: Сайт Кремля

Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли приведёт к кардинальной смене внешней политики Вашингтона. К такому выводу пришёл директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что коллективный Запад, возглавляемый США, стремясь сохранить своё доминирование на мировой арене и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставит этим процессам только «разжигание» всеобщей напряжённости.

В связи с этим, заключил Бортников, маловероятно, что приход к власти в Штатах Трампа кардинально изменит внешнюю политику страны.

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#александр бортников
#политика
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ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ
26 ноября 2024, 10:57

Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

Вашингтон и его союзники намереваются устроить хаос в странах СНГ. В планы Запада входит превращение пространства Содружества в дешёвую ресурсную базу.
Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, американцы и их союзники, по традиции, не брезгуют самыми неприглядными методами в реализации своих геополитических амбиций.

«Страны НАТО создают и подпитывают очаги напряжённости, снабжают оружием противоборствующие стороны на территории СНГ. И тут же предлагают свои «услуги» по урегулированию ситуации», — заявил глав ФСБ РФ.

Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, Бортников подчеркнул, что через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для силового блока страны НАТО пытаются обеспечить себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы в государствах СНГ и сопредельных странах.

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#нато
#рф
#снг
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Медведев предупредил о страшных последствиях передачи Киеву ядерного оружия
26 ноября 2024, 10:40

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают возможность передачи Киеву ядерного оружия. Шутка о Байдене, решившем красиво уйти из жизни, забрав с собой большую часть человечества, обретает черты пугающей реальности.
Такое заявление в своём телеграм-канале опубликовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал американского президента безумным маразматиком, выразив удивление, как тому могла прийти в голову мысль о передаче ядерного оружия стране, воюющей с крупнейшей мировой ядерной державой. По мнению политика, такое намерение даёт основания подозревать наличие параноидального психоза у Байдена и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага.

Медведев считает, что сама угроза передачи киевскому режиму ядерного оружия может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая же передача этого оружия будет приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну, согласно Основам государственной политики в области ядерного сдерживания, заключил зампред Совбеза РФ.

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#дмитрий медведев
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#политика
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#рф
#ядерное оружие
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В Европе увидели угрозу со стороны украинских военных
Bloomberg: Европа готовится к притоку оружия и военных с Украины
26 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Европейская разведка предполагает, что после окончания украинского конфликта ветераны ВСУ хлынут в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. Об этом сообщает местное издание Compact, ссылаясь на отчёт Федерального управления криминальной полиции за октябрь.

Отмечается, что в 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

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#хакеры
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Байден в шутку украл булочку из армейского буфета
26 ноября 2024, 10:07

Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета во время праздничного мероприятия в честь Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Об этом пишет газета The New York Post.
Отмечается, что глава государства в понедельник «игриво стащил» гавайскую булочку в тот момент пока на объекте исполнялась песня Синди Лопер «Girl Just Want to Have Fun».

Также журналисты издания подчеркнули, что Байден находился в позитивном настроении, во время мероприятия он много шутил, особенно о своём «увольнении».

Напомним, что Байден покидает свой пост 20 января. Президентом США станет одержавший победу на выборах Дональд Трамп.

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#сша
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#президент
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Стало известно, когда уволят главу ГУР Украины Буданова*
NV: главу ГУР Украины Буданова* уволят в декабре
26 ноября 2024, 09:10

Кирилл Буданов

Главу ГУР Украины Кирилла Буданова* могут с поста до конца текущего года. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах. На его место хотят поставить действующего замглавы СБУ Александра Поклада.
«Попытки освободить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют руководитель офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад», — говорится в статье.

Уточняется, что основной причиной возможного увольнения Буданова* являются его заявления, которые навредили Украине, а также политические амбиции.

Еще в сентябре на Украине начали говорить про возможную отставку Буданова*. Украинский политик, глава партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец пояснил, что причиной для этого может стать провал ВСУ в Курской области.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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#всу
#запад
#сбу
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Al Mayadeen: Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару
26 ноября 2024, 08:11

Фото: istockphoto/vadimrysev

Американская военная база в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По её территории выпущено не менее пяти ракет.
Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местный полевой источник. По его словам, на территории базы были слышны звуки разрывов. Информация о возможных жертвах и разрушениях на военном объекте США не раскрывается.

Ранее под ракетный удар попала военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неподалёку от газового месторождения Коноко. По территории объекта было выпущено три ракеты, две из которых разорвались в окрестностях. Перед эта же военная база подверглась атаке беспилотников. Целью удара дронов были объекты на территории базы.

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