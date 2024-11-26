Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества независимых государств (СНГ) и соседних регионах. Об этом глава государства написал в приветствии к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое зачитал глава СВР Сергей Нарышкин.
Президент подчеркнул, что для выполнения этой цели необходимо оперативно выявлять любые тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться сведениями и опытом работы.
Также Путин отметил, что уже на протяжении 20 лет такие встречи позволяют рассматривать актуальные вопросы, прорабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внешних и внутренних угроз, а также выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.
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Анастасия Чинкова