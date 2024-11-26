ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ

НАТО стремится к расширению боевых возможностей в Чёрном море и получению доступа к Каспийскому морю путём ускоренного внедрения в Арктический и Балтийский регионы. Об этом завил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.