ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ

Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)
Вашингтон и его союзники намереваются устроить хаос в странах СНГ. В планы Запада входит превращение пространства Содружества в дешёвую ресурсную базу.
Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. По его словам, американцы и их союзники, по традиции, не брезгуют самыми неприглядными методами в реализации своих геополитических амбиций.
Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, Бортников подчеркнул, что через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для силового блока страны НАТО пытаются обеспечить себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы в государствах СНГ и сопредельных странах.
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«Страны НАТО создают и подпитывают очаги напряжённости, снабжают оружием противоборствующие стороны на территории СНГ. И тут же предлагают свои «услуги» по урегулированию ситуации», — заявил глав ФСБ РФ.
Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, Бортников подчеркнул, что через открытие военных баз, направление советников, предоставление военно-технической помощи и подготовку кадров для силового блока страны НАТО пытаются обеспечить себе возможность прямо влиять на социально-политические процессы в государствах СНГ и сопредельных странах.
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Александр Бойцов