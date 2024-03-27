Захарова: Молдавия подтвердила своё лицемерие, заявив о наёмниках в рядах ВСУ

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Заявление властей Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть наемники из их страны говорят о лицемерии официального Кишинёва, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины воюют наемники из Молдавии.
Подобными действиями и высказываниями власти Молдавии приносят народ в жертву и кладут его на алтарь натовского безумия, «поскольку открыто желают победы украинским нацистам», подчеркнула она.
Захарова напомнила, что уголовный кодекс страны запрещает наемничество. При этом никто из вернувшихся с Украины «молдавских легионеров» к ответственности привлечён не был.
По мнению официального представителя МИД РФ, курс президента Молдавии Майи Санду направлен на «изничтожение даже не России, а Молдавии».
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«Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы», — сказала Захарова.
Захарова напомнила, что уголовный кодекс страны запрещает наемничество. При этом никто из вернувшихся с Украины «молдавских легионеров» к ответственности привлечён не был.
По мнению официального представителя МИД РФ, курс президента Молдавии Майи Санду направлен на «изничтожение даже не России, а Молдавии».
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Евгения Парфентьева