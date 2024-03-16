Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.
По мнению Захаровой, наша страна независимо от отношений с официальным Кишиневом всегда давала возможность гражданам Молдавии в России принимать участие в молдавских выборах. Но современные власти Молдавии не совершают те же поступки.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что за подобные недружественные действия «власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии».
Напомним, президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.
Ранее глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии не разрешат проведение выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Также Гросу добавил, что молдавские власти в ответ могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.
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Официальный представитель МИД РФ отметила, что за подобные недружественные действия «власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии».
Ранее глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии не разрешат проведение выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Также Гросу добавил, что молдавские власти в ответ могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.
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Екатерина Коршунова