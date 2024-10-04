ФСБ выявила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

В рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. Об этом рассказал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.