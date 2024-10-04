ФСБ выявила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

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ФСБ выявила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС. Об этом заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», — рассказал Бортников.
Он также отметил, что в рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. По его словам, численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства.
Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.
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Элина Позднякова