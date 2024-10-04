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Вылазка ВСУ в Курской области была направлена на провокацию жёсткого ответа со стороны России. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане глава Совета отметил, что вторжением на территорию российского региона Украина поставила под сомнение возможность мирных переговоров, практически сорвала их. По крайней мере, до тех пор, пока части ВСУ находятся по эту сторону границы.
Глава ФСБ России также отметил, что Запад был бы не прочь расширить зону боевых действий, втянув в конфликт Молдавию и Белоруссию. США и Великобритания стремятся лишить нейтральные государства проводить независимую политику. Англосаксы хотят установить над суверенными государствами тотальный контроль, а их народы расценивают только в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов, заключил Бортников.
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Александр Бойцов