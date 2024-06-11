Стало известно, кто причастен к теракту в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Спецслужбы РФ установили причастность военной разведки Украины к совершению теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в рамках заседания НАК.
По его словам, спецслужбы Украины и Запада пытаются вербовать всё больше исполнителей преступлений в России, а также содействуют в подготовке и обеспечении всем необходимым международных террористических организаций.
Ранее Бортников также сообщал, что организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. По его словам, именно это было одной из целей заказчиков теракта.
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«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле"», — сказал он.
Ранее Бортников также сообщал, что организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. По его словам, именно это было одной из целей заказчиков теракта.
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Элина Позднякова