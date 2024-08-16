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Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что ФРГ вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии.
По мнению журналиста, таким образом Берлин пытается избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть свое нацистское прошлое. Боуз отметил, что западные демократии очень быстро забыли, откуда возникли самые великие угрозы человечеству.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что Германия смогла бы сэкономить значительное количество бюджетных средств за счёт Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в Кремле многократно подчеркивали, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что Германия смогла бы сэкономить значительное количество бюджетных средств за счёт Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в Кремле многократно подчеркивали, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Екатерина Коршунова