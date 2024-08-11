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Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна готовиться противостоять РФ через 5 лет. Об этом информирует Welt.
По словам Гисса, Германия должна быть достаточно устойчива в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе. По его словам, готовность к войне является важной общей задачей для общества.
Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила мнение о том, что Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в Кремле многократно подчеркивали, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила мнение о том, что Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в Кремле многократно подчеркивали, что РФ не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Екатерина Коршунова